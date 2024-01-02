Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Postingan Terakhir Maria Vania di 2023, Seksi Pakai Crop Top Cut Out Putih Bikin Netizen Terpesona

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |06:07 WIB
Postingan Terakhir Maria Vania di 2023, Seksi Pakai Crop Top Cut Out Putih Bikin Netizen Terpesona
Maria Vania. (Foto: Instagram)
A
A
A

PRESENTER cantik Maria Vania memang dikenal kerap berpenampilan hot dan seksi. Di seringkali tampil terbuka dan mengunggah foto-foto ini di laman Instagramnya.

Postingan presenter bola ini pun mencuri perhatian publik. Tidak sedikit netizen yang menunggu-nunggu unggahannya dan memberi komentar menggoda. Seperti pada foto terbarunya yang ia unggah di media sosial. Dalam foto itu, Maria Vania terlihat duduk santai di tepi kursi kolam renang.

Maria Vania

"See you next year," tulis Maria Vania dalam keterangan fotonya.

Dia terlihat memakai crop top model cut out warna putih dipadukan dengan celana panjang hitam ketat. Maria Vania pose duduk menyamping dan memperlihatkan lekuk tubuhnya.

Untuk riasan wajahnya, Perempuan kelahiran Bandung ini memilih memakai makeup natural. Di memakai makeup warna pink di bagian maya dan juga lipstiknya.

Sementara itu, tampilan rambutnya dibiarkan tergerai. Ia terlihat mengesampingkan rambut tebal dan hitamnya sehingga bagian tubuh mulusnya yang terbuka begitu terlihat.

Memakai outfit terbuka, tato di bagian pinggangnya terlihat. Maria Vania pose fierce dengan tatapan tajam menggoda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/612/3022654/maria-vania-pakai-kimono-tampil-bak-boneka-netizen-next-maria-ozawa-GRZJzf8uOG.jpg
Maria Vania Pakai Kimono Tampil Bak Boneka, Netizen: Next Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018792/potret-maria-vania-jalan-cantik-di-zebra-cross-jepang-outfitnya-bikin-salfok-rSZk0gyZKx.jpg
Potret Maria Vania Jalan Cantik di Zebra Cross Jepang, Outfitnya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016468/potret-maria-vania-tampil-hot-dengan-yukata-gak-kalah-seksi-dari-maria-ozawa-zQ1YenQ9SM.jpg
Potret Maria Vania Tampil Hot dengan Yukata, Gak Kalah Seksi dari Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/612/2998180/potret-maria-maria-pakai-bikini-biru-di-ranjang-pose-nunggingnya-bikin-netizen-halu-toVHHYzpQd.jpg
Potret Maria Maria Pakai Bikini Biru di Ranjang, Pose Nunggingnya Bikin Netizen Halu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/612/2995672/potret-menggoda-maria-vania-nikmati-suasana-hujan-bikin-netizen-salfok-DH0HmT9B3v.jpg
Potret Menggoda Maria Vania Nikmati Suasana Hujan, Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2993197/potret-maria-vania-mirror-selfie-tampil-seksi-pamer-perut-rata-zDEvxTT7CC.jpg
Potret Maria Vania Mirror Selfie, Tampil Seksi Pamer Perut Rata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement