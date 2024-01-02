Postingan Terakhir Maria Vania di 2023, Seksi Pakai Crop Top Cut Out Putih Bikin Netizen Terpesona

PRESENTER cantik Maria Vania memang dikenal kerap berpenampilan hot dan seksi. Di seringkali tampil terbuka dan mengunggah foto-foto ini di laman Instagramnya.

Postingan presenter bola ini pun mencuri perhatian publik. Tidak sedikit netizen yang menunggu-nunggu unggahannya dan memberi komentar menggoda. Seperti pada foto terbarunya yang ia unggah di media sosial. Dalam foto itu, Maria Vania terlihat duduk santai di tepi kursi kolam renang.

"See you next year," tulis Maria Vania dalam keterangan fotonya.

Dia terlihat memakai crop top model cut out warna putih dipadukan dengan celana panjang hitam ketat. Maria Vania pose duduk menyamping dan memperlihatkan lekuk tubuhnya.

Untuk riasan wajahnya, Perempuan kelahiran Bandung ini memilih memakai makeup natural. Di memakai makeup warna pink di bagian maya dan juga lipstiknya.

Sementara itu, tampilan rambutnya dibiarkan tergerai. Ia terlihat mengesampingkan rambut tebal dan hitamnya sehingga bagian tubuh mulusnya yang terbuka begitu terlihat.

Memakai outfit terbuka, tato di bagian pinggangnya terlihat. Maria Vania pose fierce dengan tatapan tajam menggoda.