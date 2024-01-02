Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mudah Dilakukan! Begini Cara Membersihkan Wajan Gosong yang Benar

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |17:59 WIB
Mudah Dilakukan! Begini Cara Membersihkan Wajan Gosong yang Benar
Begini Cara Membersihkan Wajan Gosong yang Benar, (Foto: Dok)
A
A
A

Masih banyak yang belum tahu bagaimana cara membersihkan wajan gosong. Padahal, caranya mudah, murah dan cepat.

Peralatan masak yang gosong, terutama wajan, sebaiknya tidak digunakan sebelum dibersihkan. Sebab, dapat memengaruhi kesegaran makanan yang dimasak dan membahayakan kesehatan.

Nah, berikut ini cara ampuh membersihkan peralatan dapur seperti wajan maupun peralatan masak lainnya.

Cara Membersihkan Wajan Gosong

1. Cuka

 

Siram cuka ke dasar wajan yang gosong, kemudian diamkan selama beberapa menit. Asam asetat akan mulai bekerja dan memudahkan saat menggosok dasar wajan. Selanjutnya cuci dengan sabut atau spons yang telah diberi sabun hingga bersih.

2. Baking Soda

Campurkan baking soda dengan air, kemudian oleskan ke bagian wajan yang gosong. Diamkan beberapa jam sampai hasilnya maksimal, kemudian Cuci dengan Sunlight Extra Power hingga bersih.

3. Air Panas dan Sabun Cuci Piring

Rendam wajan gosong dengan air panas sesegera mungkin setelah digunakan. Jangan lupa untuk menambahkan sabun pencuci piring untuk membantu melembabkan kerak yang menempel pada wajan. Hal ini akan memudahkan kerak hitam terangkat ketika dibersihkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement