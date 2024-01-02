Mudah Dilakukan! Begini Cara Membersihkan Wajan Gosong yang Benar

Begini Cara Membersihkan Wajan Gosong yang Benar, (Foto: Dok)

Masih banyak yang belum tahu bagaimana cara membersihkan wajan gosong. Padahal, caranya mudah, murah dan cepat.

Peralatan masak yang gosong, terutama wajan, sebaiknya tidak digunakan sebelum dibersihkan. Sebab, dapat memengaruhi kesegaran makanan yang dimasak dan membahayakan kesehatan.

Nah, berikut ini cara ampuh membersihkan peralatan dapur seperti wajan maupun peralatan masak lainnya.

Cara Membersihkan Wajan Gosong

1. Cuka

Siram cuka ke dasar wajan yang gosong, kemudian diamkan selama beberapa menit. Asam asetat akan mulai bekerja dan memudahkan saat menggosok dasar wajan. Selanjutnya cuci dengan sabut atau spons yang telah diberi sabun hingga bersih.

2. Baking Soda

Campurkan baking soda dengan air, kemudian oleskan ke bagian wajan yang gosong. Diamkan beberapa jam sampai hasilnya maksimal, kemudian Cuci dengan Sunlight Extra Power hingga bersih.

3. Air Panas dan Sabun Cuci Piring

Rendam wajan gosong dengan air panas sesegera mungkin setelah digunakan. Jangan lupa untuk menambahkan sabun pencuci piring untuk membantu melembabkan kerak yang menempel pada wajan. Hal ini akan memudahkan kerak hitam terangkat ketika dibersihkan.