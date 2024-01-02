Pamer Kemesraan Bareng Keluarga, Titi Kamal Curhat Ingin Punya Rumah di Pinggir Pantai

ARTIS Titi Kamal ikut berbahagia menyambut tahun baru 2024. Liburan di awal tahun ini pun, Titi dan sang suami, Christian Sugiono memutuskan pergi pelesiran ke Bali.

Dalam postingan terbarunya, bintang film 'Mendadak Dangdut' inipun menuliskan harapan dan doa di awal tahun. Salah satu keinginan Titi ialah memiliki rumah di tepi pantai.

“Menutup tahun 2023 dengan menghayal bersama suami, semoga suatu saat punya rumah depan laut cantik biru muda begini (harus biru muda, amin),” tulis Titi, di akun Instagram-nya,

Unggahan itu memerlihatkan Titi dan Tian tengah berpose bersama dengan pemandangan laut biru yang cantik di kawasan Nusa Lembongan, Bali.

(Foto: Instagram/@titi_kamall)

Terlihat laut biru muda yang indah dengan cuaca cerah menambah kecantikan dari pemandangan ini.

Tak heran, Titi pun begitu mendambakan rumah yang memiliki pemandangan indah seperti di pinggir pantai itu. Menurutnya, kediaman tersebut merupakan impiannya saat tua nanti.

Ibu dua anak ini pun berdoa agar mimpi dan cita-citanya itu bisa terwujud, dan warganet bisa ikut berkesempatan untuk mewujudkan impian mereka.