Resep Bakwan Goreng Sehat ala Dokter Zaidul Akbar

BAKWAN merupakan salah satu camilan favorit masyarakat Indonesia. Bakwan sendiri terbuat dari campuran sayur dan juga terigu, kemudian digoreng. Bakwan paling enak dikonsumsi dengan bumbu kacang atau cabai rawit.

Meski menggunakan sayur mayur, namun bakwan tidak selamanya bagus lho. Sebab ada tambahan terigu dan digoreng dengan banyak minyak. Bagi Anda yang ingin makan bakwan dan tetap sehat, bisa coba resep dari Dokter Zaidul Akbar ini.

"Mencoba ganti kebiasaan dengan minyak berlebihan dan terigu. Kali ini saya mau buat resep baru Insya Allah bermanfaat tentunya tidak pakai tepung dan bahannya mudah didapatkan," ujar dr Zaidul Akbar seperti dikutip dari akun YouTube JSR Store, Rabu (3/1/2024).

Berikut resep bakwan sehat tanpa terigu dan minyak berlebih ala dr Zaidul Akbar.

Resep Bakwan Sehat