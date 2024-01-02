Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Memperlambat Tumbuhnya Uban, Perhatikan 4 Hal Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |01:00 WIB
Tips Memperlambat Tumbuhnya Uban, Perhatikan 4 Hal Ini
Tips memperlambat tumbuhnya uban. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMUNCULAN uban yang mengubah warna rambut menjadi putih adalah hal yang normal. Kondisi ini terjadi seiring dengan bertambahnya usia.

Namun sebenarnya uban dapat muncul kapan saja dalam hidup. Faktor genetik, stres, pewarna rambut, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi munculnya uban. Ketika muncul pada rambut seseorang yang masih berusia muda, uban kerap kali membuat seseorang merasa tak percaya diri.

Jika penyebabnya adalah faktor genetik atau penuaan, memang tidak ada yang dapat mencegah atau membalikkan proses tersebut. Namun, merawat rambut beruban dapat mengembalikan pigmentasi warna jika kerontokan tersebut disebabkan oleh kondisi medis.

Jika masalah pola makan dan vitamin menjadi penyebab perubahan warna rambut, maka ada beberapa cara untuk membantu memperlambat munculnya uban. Melansir dari Medical News Today, Rabu (3/1/2024).

1. Konsumsi lebih banyak antioksidan

Pola makan seseorang berperan dalam mencegah uban. Pola makan kaya antioksidan dapat mengurangi stres oksidatif. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung makanan kaya antioksidan, termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan, dapat membantu mencegah rambut beruban.

Uban

Makanan kaya antioksidan meliputi buah-buahan dan sayuran segar, teh hijau, minyak zaitun, dan ikan.

2. Memperbanyak vitamin

Ketika penyebab rambut putih Anda adalah kekurangan vitamin, tentu Anda harus mengonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung vitamin tersebut. Misalnya, makanan laut, telur, dan daging merupakan sumber vitamin B-12 yang baik, sedangkan susu, salmon, dan keju merupakan sumber vitamin D yang sangat baik.

3. Berhenti merokok

Merokok memiliki efek buruk pada tubuh dan berkontribusi terhadap rambut putih, dan para peneliti telah menemukan hubungan antara kebiasaan tersebut dengan hilangnya pigmentasi rambut.

Halaman:
1 2
      
