Mengenal Saraf Kejepit, Penyakit Akibat Banyaknya Tekanan pada Jaringan Tubuh

MENGENAL saraf kejepit, penyakit yang terjadi akibat banyaknya tekanan yang diberikan pada jaringan, seperti tulang, tulang rawan, otot, atau tendon. Hal ini memicu rasa sakit, mati rasa, kesemutan, dan kelemahan pada otot.

Melansir dari Mayo Clinic, Selasa (2/1/2024), penyakit ini sering terjadi di beberapa area tubuh. Misalnya nyeri pada tulang belakang dan pergelangan tangan. Penderita saraf kejepit hanya memerlukan istirahat dan perawatan untuk sembuh dalam beberapa minggu.

Gejala Saraf Kejepit

Gejala penyakit ini dapat kian memburuk saat Anda tidur. Oleh karena itu, berikut gejala saraf kejepit:

1. Otot melemah

2. Mati rasa pada area saraf

3. Kesemutan