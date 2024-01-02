Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Saraf Kejepit, Penyakit Akibat Banyaknya Tekanan pada Jaringan Tubuh

Wulan Savitri , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |18:19 WIB
Mengenal Saraf Kejepit, Penyakit Akibat Banyaknya Tekanan pada Jaringan Tubuh
Saraf kejepit. (Foto: Freepik.com)
MENGENAL saraf kejepit, penyakit yang terjadi akibat banyaknya tekanan yang diberikan pada jaringan, seperti tulang, tulang rawan, otot, atau tendon. Hal ini memicu rasa sakit, mati rasa, kesemutan, dan kelemahan pada otot.

Melansir dari Mayo Clinic, Selasa (2/1/2024), penyakit ini sering terjadi di beberapa area tubuh. Misalnya nyeri pada tulang belakang dan pergelangan tangan. Penderita saraf kejepit hanya memerlukan istirahat dan perawatan untuk sembuh dalam beberapa minggu.

Gejala Saraf Kejepit

Gejala penyakit ini dapat kian memburuk saat Anda tidur. Oleh karena itu, berikut gejala saraf kejepit:

1. Otot melemah

2. Mati rasa pada area saraf

3. Kesemutan

      
Berita Terkait
Alami Saraf Kejepit? Kenali Penyebab dan Faktor Risikonya
3 Cara untuk Kurangi Nyeri Saraf Kejepit, Bisa Dilakukan di Rumah
Saraf Kejepit Jangan Didiamkan, Coba Terapi Ini
Mengenal Terapi Akupuntur Tanpa Jarum untuk Penyakit Stroke
3 Olahraga yang Aman untuk Penderita Saraf Kejepit
Solusi Saraf Kejepit dengan Endoskopi, Minim Sayatan dan Komplikasi
Telusuri berita women lainnya
