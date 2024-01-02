Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Mirelle G Edith Jaga Tubuh Tetap Sehat dan Fit

Wulan Savitri , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:00 WIB
Tips Mirelle G Edith Jaga Tubuh Tetap Sehat dan Fit
Tips sehat Mirelle. (Foto: Istimewa)
A
A
A

PENYANYI sekaligus penulis muda Mirelle G Edith rutin melakukan treadmill tiap hari sebelum berangkat sekolah. Waktu libur pun tetap dia gunakan untuk berolahraga. Hal ini dilakukan demi menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar.

“Aku suka banget treadmill karena enak banget sambil nonton TV, pakai baju tidur juga. Jadi gak perlu keluar rumah dan bisa santai,” kata Mirelle melalui wawancara eksklusif dengan Okezone di Gedung Sindo beberapa waktu lalu.

Adapun hidup sehat lainnya yang dilakukan Mirelle yakni terbiasa jalan pagi dan makan sehat. Penyanyi “Im I Invited?” mengaku makanan favoritnya adalah bakmi. Namun, Mirelle memiliki kebiasaan untuk tidak mengonsumsi makanan menjelang dua jam sebelum tidur.

Mirelle G Edith

“Hidup sehat aku, yaitu rajin olahraga, jangan diet berlebihan, rajin makan buah, tetap makan yang sehat tiga kali sehari. Diusahain banget gak makan dua jam sebelum tidur,” ujarnya.

Selain itu, Mirelle menuturkan tips untuk tidak mudah sakit di tengah cuaca ekstrim. Sesekali, dia diperingatkan oleh orang tua minum vitamin.

“Meski gak banyak tips, aku biasanya minum vitamin. Kalau sedang merasa kurang enak badan, aku minum tolak angin,” tuturnya.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement