Tips Mirelle G Edith Jaga Tubuh Tetap Sehat dan Fit

PENYANYI sekaligus penulis muda Mirelle G Edith rutin melakukan treadmill tiap hari sebelum berangkat sekolah. Waktu libur pun tetap dia gunakan untuk berolahraga. Hal ini dilakukan demi menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar.

“Aku suka banget treadmill karena enak banget sambil nonton TV, pakai baju tidur juga. Jadi gak perlu keluar rumah dan bisa santai,” kata Mirelle melalui wawancara eksklusif dengan Okezone di Gedung Sindo beberapa waktu lalu.

Adapun hidup sehat lainnya yang dilakukan Mirelle yakni terbiasa jalan pagi dan makan sehat. Penyanyi “Im I Invited?” mengaku makanan favoritnya adalah bakmi. Namun, Mirelle memiliki kebiasaan untuk tidak mengonsumsi makanan menjelang dua jam sebelum tidur.

“Hidup sehat aku, yaitu rajin olahraga, jangan diet berlebihan, rajin makan buah, tetap makan yang sehat tiga kali sehari. Diusahain banget gak makan dua jam sebelum tidur,” ujarnya.

Selain itu, Mirelle menuturkan tips untuk tidak mudah sakit di tengah cuaca ekstrim. Sesekali, dia diperingatkan oleh orang tua minum vitamin.

“Meski gak banyak tips, aku biasanya minum vitamin. Kalau sedang merasa kurang enak badan, aku minum tolak angin,” tuturnya.

(Leonardus Selwyn)