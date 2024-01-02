Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Cara untuk Kurangi Nyeri Saraf Kejepit, Bisa Dilakukan di Rumah

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |22:00 WIB
3 Cara untuk Kurangi Nyeri Saraf Kejepit, Bisa Dilakukan di Rumah
Cara kurangi nyeri akibat saraf kejepit. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SARAF terjepit atau biasa disebut saraf kejepit terjadi ketika jaringan di sekitarnya menekan saraf. Saraf biasanya bercabang dari sumsum tulang belakang melalui ruang berlubang di antara tulang belakang.

Berbagai masalah dapat menyebabkan saraf terjepit, seperti herniasi diskus. Dalam kebanyakan kasus, perubahan degeneratif pada tulang belakang adalah penyebab paling umum penyebab saraf terjepit.

Gejala Saraf Terjepit

Saraf menyampaikan pesan tentang sensasi dan seringkali terasa nyeri. Gejalanya bisa berbeda-beda tergantung di mana saraf terjepit itu terjadi. Jika Anda mengalami saraf terjepit di punggung bawah, Anda mungkin merasakan:

Rasa sakit yang tajam

Rasa sakit yang menjalar ke kaki

Mati rasa di tungkai atau kaki

Kelemahan kaki

Jika saraf terjepit di leher dapat menyebabkan:

Sakit bahu

Sakit lengan

Perasaan kesemutan

Kelemahan lengan

Saraf Kejepit

Namun Anda tidak perlu khawatir, sebab terdapat banyak pilihan terapi untuk saraf terjepit. Merangkum dari laman Pain Manage Specialist, Selasa (2/1/2024) Spesialis Manajemen Nyeri di Rockville dan Frederick, Maryland mengatakan jika seseorang merasakan sakit, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan di rumah untuk meredakannya.

Jika Anda mengalami saraf terjepit, nyeri dapat bertambah parah tergantung posisi atau ketika Anda bergerak. Berikut beberapa hal berikut ini dapat membantu Anda meredakan rasa nyerinya :

1. Tenang

Istirahat adalah salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan ketika mengalami saraf terjepit. Menghindari aktivitas berat dapat membantu menenangkan saraf yang teriritasi. Tergantung di mana letak saraf terjepit, hal ini mungkin memerlukan istirahat dari mengangkat beban, berlari, atau aktivitas lainnya.

Saat peradangan mereda, Anda dapat melanjutkan aktivitas secara bertahap. Perhatikan bagaimana rasa nyeri bagian tubuh saat mulai menggerakkannya lagi. Jika rasa sakit Anda kembali, hentikan aktivitas.

2. Oleskan kompres es atau panas

Selain istirahat, kompres es dan panas dapat meredakan nyeri akibat saraf terjepit. Gunakan es batu, pastikan untuk membungkusnya dengan handuk atau kain untuk melindungi kulit Anda. Mulailah dengan kompres selama 15 menit, lalu tunggu selama 30 menit sebelum kompres lagi.

Setelah peradangan meredam, panas dapat membantu mengendurkan otot-otot yang tegang di dekat saraf terjepit. Panas juga dapat merangsang aliran darah, sehingga dapat membantu penyembuhan. Coba gunakan bantal pemanas atau kompres hangat.

Seperti halnya es, Anda harus melindungi kulit dari panas langsung. Hindari penggunaan panas pada area kulit yang rusak. Oleskan pada saraf terjepit selama 10-15 menit setiap kalinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/487/2949537/alami-saraf-kejepit-kenali-penyebab-dan-faktor-risikonya-DL4f1flTOs.jpg
Alami Saraf Kejepit? Kenali Penyebab dan Faktor Risikonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/483/2948524/mengenal-saraf-kejepit-penyakit-akibat-banyaknya-tekanan-pada-jaringan-tubuh-2pzfTcTIfz.jpg
Mengenal Saraf Kejepit, Penyakit Akibat Banyaknya Tekanan pada Jaringan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/22/487/2850569/saraf-kejepit-jangan-didiamkan-coba-terapi-ini-EAWz4fpQ7J.jpg
Saraf Kejepit Jangan Didiamkan, Coba Terapi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/481/3147909//akupuntur-bSs4_large.jpg
Mengenal Terapi Akupuntur Tanpa Jarum untuk Penyakit Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/483/3145739//renang-P1az_large.jpg
3 Olahraga yang Aman untuk Penderita Saraf Kejepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/481/3113719//saraf_terjepit-WGYJ_large.jpeg
Solusi Saraf Kejepit dengan Endoskopi, Minim Sayatan dan Komplikasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement