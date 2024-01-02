Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Obati Jamur pada Kulit, Gunakan Aloe Vera hingga Konsumsi Yoghurt

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:00 WIB
5 Tips Obati Jamur pada Kulit, Gunakan Aloe Vera hingga Konsumsi Yoghurt
Tips mengobati jamur pada kulit. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENJAGA kesehatan kulit penting untuk menjaga penampilan. Beberapa penyakit kulit seperti jamur biasanya rentan menyerang kulit akibat kebiasaan yang kurang bersih.

Jamur pada kulit tentu akan memberikan rasa tak nyaman dan juga menghilangkan rasa percaya diri. Kebersihan yang buruk, kelembapan, dan iklim yang hangat kemungkinan menjadi penyebab infeksi jamur.

Bila Anda terlanjur terkena infeksi jamur, jangan panik. Selain memerhatikan kebersihan, ada beberapa cara jitu untuk mengatasi jamur pada kulit agar cepat mereda. Penasaran, seperti apa tips mengobati jamur pada kulit? Yuk simak informasinya dilansir PharmEasy, Selasa (2/1/2024).

1. Cuci dengan Sabun dan Air

Cara pertama ialah membersihkannya dengan sabun dan air. Bersihkan area yang terkena jamur dengan sabun dan air dua kali sehari sebelum Anda menggunakan pengobatan rumahan atau pengobatan lainnya.

Meskipun sabun dan air mungkin tidak selalu dapat menghilangkan infeksi jamur sepenuhnya, hal ini dapat membantu menekan penyebaran dan menurunkan intensitas infeksi.

Perawatan kulit

2. Gunakan Tea Tree Oil

Kemudian menggunakan minyak pohon teh atau tea tree oil. Minyak ini secara alami bersifat antijamur dan antibakteri.

Campurkan dengan minyak kelapa atau minyak zaitun dan oleskan pada area yang terinfeksi sekitar tiga hingga empat kali sehari. Ini adalah salah satu pengobatan rumahan yang paling efektif untuk mengobati infeksi jamur.

3. Gunakan Kunyit

Kunyit adalah bumbu antimikroba dan anti-inflamasi yang kuat. Untuk menggunakannya, campur kunyit bubuk atau yang sudah dihaluskan dengan sedikit air dan oleskan pada area yang terinfeksi.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Anda bisa mengonsumsinya dengan campurkan air hangat, atau dibuat menjadi teh kunyit. Ini adalah salah satu pengobatan rumahan termudah untuk infeksi jamur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
