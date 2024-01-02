Tak Hanya Membersihkan Tubuh, Ini Manfaat Lain Memandikan Bayi

MEMANDIKAN bayi ternyata tak hanya bermanfaat untuk membersihkan tubuh semata, tapi juga memiliki manfaat lain. Salah satunya dapat membantu tumbuh kembang si kecil.

Seperti disampaikan oleh Dokter Spesialis Anak, dr. Harun Albar, SpA M.kes bahwa memandikan bayi ternyata jadi salah satu cara untuk bisa mempererat bonding antara orang tua dan anak karena adanya interaksi saat mandi.

“Dampaknya positif banget buat tumbuh kembang anak,” ujar dr Harun seperti dikutip dari akun X @harun_albar, Selasa (2/1/2024).

Lebih lanjut dr. Harun mengatakan, idealnya memang para orang tua harus menciptakan suasana yang menyenangkan saat memandikan bayi. Ketika aktivitas memandikan bayi, para orang tua disarankan untuk melakukan interaksi dengan si kecil saaf mandi. Misanya mengajak ngobrol, nyanyi, dan bersenandung.

Selain itu juga dengan membuat jadwal yang tepat saat memandikan bayi.

“Siapin perlengkapan mandi dengan lengkap. Baju, celana, popok, handuk, dan sabun mandi,” tambahnya.