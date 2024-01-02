Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tak Hanya Membersihkan Tubuh, Ini Manfaat Lain Memandikan Bayi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |07:16 WIB
Tak Hanya Membersihkan Tubuh, Ini Manfaat Lain Memandikan Bayi
Manfaat memandikan bayi, (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMANDIKAN bayi ternyata tak hanya bermanfaat untuk membersihkan tubuh semata, tapi juga memiliki manfaat lain. Salah satunya dapat membantu tumbuh kembang si kecil.

Seperti disampaikan oleh Dokter Spesialis Anak, dr. Harun Albar, SpA M.kes bahwa memandikan bayi ternyata jadi salah satu cara untuk bisa mempererat bonding antara orang tua dan anak karena adanya interaksi saat mandi.

“Dampaknya positif banget buat tumbuh kembang anak,” ujar dr Harun seperti dikutip dari akun X @harun_albar, Selasa (2/1/2024).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut dr. Harun mengatakan, idealnya memang para orang tua harus menciptakan suasana yang menyenangkan saat memandikan bayi. Ketika aktivitas memandikan bayi, para orang tua disarankan untuk melakukan interaksi dengan si kecil saaf mandi. Misanya mengajak ngobrol, nyanyi, dan bersenandung.

 BACA JUGA:

Selain itu juga dengan membuat jadwal yang tepat saat memandikan bayi.

“Siapin perlengkapan mandi dengan lengkap. Baju, celana, popok, handuk, dan sabun mandi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/483/3068700/nutrisi-optimal-dan-stimulasi-maksimal-bekal-utama-bagi-gen-apha-ini-kata-dokter-KthrwrCspz.jpg
Nutrisi Optimal dan Stimulasi Maksimal Bekal Utama bagi Gen Apha, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/481/3059497/baby-zoltan-meninggal-dunia-ibunda-ayu-ting-ting-beri-peringatkan-ke-dokter-anak-YsH8WkPq6z.jpg
Baby Zoltan Meninggal Dunia, Ibunda Ayu Ting Ting Beri Peringatkan ke Dokter Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/481/3057327/generasi-alpha-rentan-alami-gangguan-konsentrasi-ini-penyebabnya-4d2iaBjf6K.jpg
Generasi Alpha Rentan Alami Gangguan Konsentrasi, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/483/3048546/berkaca-dari-kasus-intan-nabila-begini-cara-mengatasi-trauma-pada-anak-korban-kekerasan-IHQn97DSOm.jpg
Berkaca dari Kasus Intan Nabila, Begini Cara Mengatasi Trauma pada Anak Korban Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/338/3043616/cuci_darah-FY9e_large.jpg
IDAI: 35 Persen Kasus Cuci Darah Anak Disebabkan Kelainan Ginjal Bawaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/483/3036956/pentingnya-memilih-pelembab-untuk-bayi-baru-lahir-orangtua-jangan-asal-pilih-cYCNVjswvA.jpg
Pentingnya Memilih Pelembab untuk Bayi Baru Lahir, Orangtua Jangan Asal Pilih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement