HOME WOMEN HEALTH

Lebih dari 43 Ribu Orang Tandatangani Petisi Hadiah Nobel Perdamaian 2024, Dukung Tenaga Kesehatan Gaza

Wulan Savitri , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |23:00 WIB
Lebih dari 43 Ribu Orang Tandatangani Petisi Hadiah Nobel Perdamaian 2024, Dukung Tenaga Kesehatan Gaza
Tenaga kesehatan Gaza. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LEBIH dari 43.000 orang telah menandatangani petisi yang dimuat situs change.org. Petisi ini berguna sebagai Hadiah Nobel Perdamaian 2024. Nominasi penghargaan ini ditunjukkan kepada seluruh tenaga kesehatan di Gaza.

Sekadar informasi hadiah Nobel Perdamaian merupakan salah satu penghargaan tahunan. Adanya pengakuan dari Nobel diberikan untuk mengakui kontribusi berbagai kategori, seperti kimia, kedokteran, fisiologi, sastra, serta perdamaian.

Di tengah serangan yang masih dilakukan militer Israel, diketahui sekitar 235 tim medis dinyatakan gugur di Jalur gaza. Selain itu, Israel juga menyerang berbagai fasilitas kesehatan, tempat tinggal warga Palestina, tempat ibadah, dan ambulans.

Dokter di Gaza

“Mengesampingkan agama, politik, dan perpecahan. Jalinlah hubungan bersama mereka, mari tunjukkan rasa kagum dan hormat yang pantas kepada seluruh dunia. Dengan banyaknya orang yang menandatangani nominasi ini, mereka akan mengetahui bahwa dunia menghargai pentingnya petugas kesehatan di Gaza,” tulis salah satu tulisan dalam pernyataan petisi Hadiah Nobel Perdamaian 2024, dikutip dari The News Arab, Selasa, (2/1/2024).

Meski penghargaan tidak dapat diberikan secara keseluruhan kepada tenaga medis, pemenang hadiah ini diwakilkan dalam bentuk organisasi atau institusi medis.

Halaman:
1 2
      
