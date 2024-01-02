Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pajak Rokok Elektrik Efektif Kendalikan Penggunaan Tembakau? Ini Penjelasan Pakar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |17:00 WIB
Pajak Rokok Elektrik Efektif Kendalikan Penggunaan Tembakau? Ini Penjelasan Pakar
Pemerintah terapkan pajak rokok elektrik. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) resmi menerapkan pajak rokok eletrik 10 persen dari cukai hasil tembakau (CHT) rokok elektrik 15 persen per 1 Januari 2024. Penerapan tarif baru ini menyebabkan kenaikan signifikan pada harga jual eceran (HJE).

Pemerintah melalui kementerian Keuangan melakukan aturan ini yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat. Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 143/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok

Lantas, apakah cara ini efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok elektrik atau vape di kalangan masyarakat?

Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K) menjelaskan seperti halnya dengan rokok konvensional, kalau programnya hanya menaikkan cukai atau pajak tidak bisa efektif.

Vape

"Harusnya paling ideal untuk pengendalian tembakau ini sama seperti negara lain, dilarang penggunaannya. WHO sendiri sudah melarang, negara-negara lain, seperti di Taiwan dan Singapura juga sudah. Kalau di Indonesia ini apakah dilarang? Tentu jadi political will dari pemerintah," ujar Prof Agus saat dihubungi MNC Portal pada Selasa (2/1/2024).

Prof Agus menambahkan ketika pemerintah melarang penggunaan tembakau, baik itu rokok konvensional dan rokok elektrik, maka harus ada kebijakan pengendaliannya. Jadi bukan hanya peningkatan cukai saja tapi juga mulai dari regulasi yang tepat.

"Bahwa vape ini masuk dalam kategori produk tembakau juga yang harus dikendalikan dan regulasinya harus diatur, kemudian juga harus ada penerapan KTR juga untuk perlindungan orang-orang dari asap rokok atau vape, kemudian juga ada fasilitas yang bantu orang mau berhenti, karena idealnya memang tidak pakai baik rokok konvensional maupun rokok elektrik," tuturnya.

Guru Besar dalam Bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini juga menambahkan harus adanya penyediaan fasilitas untuk orang-orang agar berhenti merokok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/481/3163983/vape-vMaI_large.jpg
Singapura Larang Keras Penggunaan Vape, Dianggap Seperti Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163885/rokok-qQ1z_large.jpg
Riset Terbaru Ungkap Cara Efektif yang Bisa Bantu Orang Stop Merokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/481/3145530/vape-ZGto_large.jpg
Vape dan Rokok Sama Bahayanya bagi Tubuh, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/481/3144342/idi-6AH4_large.jpg
Paparkan Bahaya Rokok Elektrik, IDI Minta Regulasi Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062843/ilustrasi-jWV0_large.jpg
Kemasan Polos Tanpa Merek Picu Pemalsuan Bungkus Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/481/3054797/pekerja-pabrik-ini-wajib-uji-coba-vape-hingga-10-ribu-isapan-per-hari-jVsW8loZhi.jpg
Pekerja Pabrik Ini Wajib Uji Coba Vape hingga 10 Ribu Isapan per hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement