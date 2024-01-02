Partai Perindo Gelar Bazar dan Cek Kesehatan Gratis, Masyarakat Antusias Hadiri Kegiatan

Partai Perindo gelar bazar dan pemeriksaan kesehatan gratis. (Foto: MNC Media)

PARTAI Perindo menggelar bazar minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di GOR Satria Semarang, Senin 1 Januari 2024. Masyarakat tampak antusias menghadiri kegiatan tersebut. Tak heran jika tidak membutuhkan waktu lama sebanyak 4.000 liter botol minyak goreng yang disiapkan langsung ludes diborong warga.

Gelaran bakti sosial Partai Perindo di Kota Semarang dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, calon Presiden Ganjar Pranowo, serta caleg Partai Perindo, baik dari DPRD, kota, provinsi hingga DPR RI.

BACA JUGA: Partai Perindo Gelar Bazaar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Tanah Tinggi

“Mengawali awal tahun 2024 dengan berbakti sosial di Semarang: bazar murah dan layanan kesehatan gratis bersama Capres Ganjar Pranowo, yang dihadiri ribuan massa,” ujar Hary pada laman Instagram miliknya, Selasa (02/01/2024).

Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, pemimpin sejati harus sering turun ke masyarakat.