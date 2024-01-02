Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Partai Perindo Gelar Bazar dan Cek Kesehatan Gratis, Masyarakat Antusias Hadiri Kegiatan

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |13:58 WIB
Partai Perindo Gelar Bazar dan Cek Kesehatan Gratis, Masyarakat Antusias Hadiri Kegiatan
Partai Perindo gelar bazar dan pemeriksaan kesehatan gratis. (Foto: MNC Media)
A
A
A

PARTAI Perindo menggelar bazar minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di GOR Satria Semarang, Senin 1 Januari 2024. Masyarakat tampak antusias menghadiri kegiatan tersebut. Tak heran jika tidak membutuhkan waktu lama sebanyak 4.000 liter botol minyak goreng yang disiapkan langsung ludes diborong warga.

Gelaran bakti sosial Partai Perindo di Kota Semarang dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, calon Presiden Ganjar Pranowo, serta caleg Partai Perindo, baik dari DPRD, kota, provinsi hingga DPR RI.

“Mengawali awal tahun 2024 dengan berbakti sosial di Semarang: bazar murah dan layanan kesehatan gratis bersama Capres Ganjar Pranowo, yang dihadiri ribuan massa,” ujar Hary pada laman Instagram miliknya, Selasa (02/01/2024).

Partai Perindo

Hary Tanoesoedibjo menyebutkan, pemimpin sejati harus sering turun ke masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement