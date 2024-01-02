Tips Menyelamatkan Diri saat Terjadi Gempa Bumi di Berbagai Situasi

GEMPA bumi berkekuatan 7,8 magnitudo yang terjadi di Jepang, begitu dahsyat hingga memicu peringatan tsunami besar. Pemerintah mengimbau tingkat kewaspadaan tinggi di sepanjang pantai barat negara itu. Peringatan tsunami kini sudah dikeluarkan untuk Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa.

Bahkan, badan cuaca memperingatkan akan adanya gelombang setinggi lima meter di wilayah tersebut. Daerah lainnya seperti di pesisir laut Jepang mulai dari Hokkaido hingga Nagasaki, berada dalam status peringatan tsunami. Sehingga NHK mendesak agar masyarakat segera meninggalkan daerah pesisir.

Berkaca dari kejadian itu, lantas bagaimana cara menyelamatkan diri ketika gempa bumi?

Dilansir dari laman Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Selasa (2/1/2024). Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat.

Untuk itu, pentingnya mengetahui tindakan penyelamatan diri dalam situasi tersebut perlu dilakukan, agar tiap-tiap orang dapat memahami langkah apa yang harus diambil ketika berada di situasi tersebut. Berikut tips beberapa cara untuk menyelamatkan diri :

1. Tempat umum