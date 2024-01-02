Belajar dari Gempa Dahsyat Jepang, Ini yang Harus Dilakukan saat Gempa

SENIN 1 Januari 2024, gempa bumi dahsyat setidaknya berkekuatan 7,6 Skala Richter melanda kawasan pantai barat Jepang, dan menyebabkan setidaknya empat orang tewas dan puluhan lainnya terluka.

Akibat gempa ini, ribuan orang di Jepang harus bermalam di pusat evakuasi setelah gempa bumi dahsyat. Gempa juga telah menyebabkan gelombang tsunami di beberapa wilayah dengan peringatan tsunami besar – tingkat kewaspadaan tertinggi – dikeluarkan untuk Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa.

Meski BMKG Indonesia telah mengatakan bahwa gempa serupa tak berpotensi terjadi juga di wilayah Indonesia. Namun ancaman serupa akan tetap ada, maka dari itu penting untuk semua orang tahu bagaimana cara menyelamatkan diri saat bencana alam ketika gempa terjadi.

Jika Anda termasuk yang masih bingung, apa yang harus dilakukan ketika gempa, berikut uraian langkah-langkah tepat yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri saat gempa, sebagaimana dihimpun dari Michigan Tech dan laman Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, Selasa (2/1/2024)

1. Tetap tenang: Jangan panik dan segera keluar ruangan. Namun jika kondisinya terpaksa berada di dalam ruangan, berdirilah di dekat dinding, di ambang pintu, berlindung di bawah meja yang kuat, merangkak di bawah furnitur berat (meja atau meja) dan jauhi jendela dan pintu luar.

Jika sedang di outdoor, jauhi kabel listrik atau apa pun yang mungkin jatuh. Jauhi bangunan, karena barang bisa jatuh dari gedung atau gedung bisa rubuh menimpa apa pun yang ada di bawahnya.