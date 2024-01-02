Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Belajar dari Gempa Dahsyat Jepang, Ini yang Harus Dilakukan saat Gempa

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:00 WIB
Belajar dari Gempa Dahsyat Jepang, Ini yang Harus Dilakukan saat Gempa
Gempa bumi di Jepang, (Foto: Kyodo via Reuters)
A
A
A

SENIN 1 Januari 2024, gempa bumi dahsyat setidaknya berkekuatan 7,6 Skala Richter melanda kawasan pantai barat Jepang, dan menyebabkan setidaknya empat orang tewas dan puluhan lainnya terluka.

Akibat gempa ini, ribuan orang di Jepang harus bermalam di pusat evakuasi setelah gempa bumi dahsyat. Gempa juga telah menyebabkan gelombang tsunami di beberapa wilayah dengan peringatan tsunami besar – tingkat kewaspadaan tertinggi – dikeluarkan untuk Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa. 

Meski BMKG Indonesia telah mengatakan bahwa gempa serupa tak berpotensi terjadi juga di wilayah Indonesia. Namun ancaman serupa akan tetap ada, maka dari itu penting untuk semua orang tahu bagaimana cara menyelamatkan diri saat bencana alam ketika gempa terjadi.

Jika Anda termasuk yang masih bingung, apa yang harus dilakukan ketika gempa, berikut uraian langkah-langkah tepat yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri saat gempa, sebagaimana dihimpun dari Michigan Tech dan laman Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, Selasa (2/1/2024)

1. Tetap tenang: Jangan panik dan segera keluar ruangan. Namun jika kondisinya terpaksa berada di dalam ruangan, berdirilah di dekat dinding, di ambang pintu, berlindung di bawah meja yang kuat, merangkak di bawah furnitur berat (meja atau meja) dan jauhi jendela dan pintu luar.

Jika sedang di outdoor, jauhi kabel listrik atau apa pun yang mungkin jatuh. Jauhi bangunan, karena barang bisa jatuh dari gedung atau gedung bisa rubuh menimpa apa pun yang ada di bawahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042995/kemenag-9Cd7_large.jpg
Siaga Bencana, Kemenag Gandeng BPBD Latih Takmir Masjid hingga Difabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/337/3041258/kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-50ID_large.png
34 Bencana Melanda dalam Sepekan, BNPB: Karhutla dan Kekeringan Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/481/2948301/tips-menyelamatkan-diri-saat-terjadi-gempa-bumi-di-berbagai-situasi-WmAtyxpXiK.jpg
Tips Menyelamatkan Diri saat Terjadi Gempa Bumi di Berbagai Situasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176549//tim_sar_mencari_korban_reruntuhan_di_ponpes_al_khoziny-ZAS7_large.JPG
BNPB: Hanya 5% Sekolah di Indonesia Berstatus Aman Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176422//gempa-hVpZ_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Sumenep Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347//gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement