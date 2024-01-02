7 Tempat Wisata di Ishikawa, Hidden Gems yang Dihantam Gempa Dahsyat dan Tsunami

GEMPA kuat mengguncang Prefektur Ishikawa, Jepang pada Senin, 1 Januari 2024 kemarin. Getaran gempa turut dirasakan di wilayah Prefektur Niigata, Toyama, dan Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, dan Gunma

Getaran gempa besar ini juga sampai ke Saitama, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tottori, Iwate, Miyagi, hingga Akita. Gempa ini memicu gelombang tsunami setinggi tiga meter di beberapa wilayah.

Bicara tentang pusat gempa, Prefektur Ishikawa merupakan sebuah tempat wisata tersembunyi di pesisir pantai regional Chubu di Jepang.

Terletak di arah barat laut Pulau Jepang, Ishikawa menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya yang jarang diketahui banyak orang.

Terdapat sejumlah destinasi wisata menarik di sana. Berikut Okezone rangkumkan tujuh objek wisata keren di Ishikawa, Jepang yang dilanda bencana gempa bumi dan tsunami.

(Foto: Ist)

1. Taman Kenrokuen

Mengutip laman Japan Wonder Travel, Kenrokuen merupakan taman seluas 11,4 hektare di pusat Kota Kanazawa. Taman ini ditetapkan sebagai salah satu dari tiga taman terbesar di Jepang, dan dapat diakses dari Kastil Kanazawa melalui jembatan yang menghubungkan satu sama lain.

Ketika berkeliling, Anda akan menyadari sejumlah bangunan ikonik seperti kedai teh, lampion batu, kolam buatan, dan jembatan yang semuanya membentuk keseluruhan taman agar terlihat semakin memesona selaras dengan alam sekitar. Selain itu, terdapat pula berbagai jenis tanaman dan bunga, yang bikin wisatawan terpikat.

2. Higashi Chaya District

Higashi Chaya District adalah area yang penuh dengan bangunan tua khas Jepang, membuatnya jadi tempat favorit bagi banyak wisatawan. Terletak di area Higashiyama, bersebelahan dengan sungai di pusat distrik Asano, daerah ini juga dikenal sebagai tempat yang mempertahankan pertunjukan Geisha.

(Foto: Mission Specialist)

3. Kastil Kanazawa

Kastil Kanazawa terletak di pusat kota Kanazawa, dekat dengan tempat-tempat populer seperti Taman Kenrokuen dan Pasar Omicho. Ada tiga "gerbang" yang bisa digunakan untuk masuk ke kawasan kastil, tetapi Ishikawa Mon-Gate adalah gerbang yang sering dikunjungi oleh para wisatawan.

4. Stasiun Kanazawa

Stasiun Kanazawa terletak di pusat kota Kanazawa dan telah berdiri sejak tahun 2005. Dikenal sebagai salah satu stasiun tercantik di Jepang, stasiun ini memukau dengan desain modern dan kemegahannya.

Salah satu daya tarik utamanya adalah keberadaan tori (gerbang) besar berwarna coklat yang disebut Tsuzumi-Mon.