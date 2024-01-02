Demi Tumpangan Gratis ke Prancis, Pria Ini Nekat Sembunyi di Roda Pesawat hingga Alami Hipotermia Parah

SEORANG pria ditemukan bersembunyi di kompartemen roda pendaratan pesawat komersial yang terbang darin Aljazair menuju Paris, Prancis. Saat ditemukan, ia mengalami hipotermia parah namun masih bernyawa.

Melansir The Guardian, pria yang diperkirakan berusia 20-an tahun itu awalnya ditemukan saat pemeriksaan teknis setelah penerbangan Air Algerie dari Oran, Aljazair dan mendarat di Bandara Orly, Paris pada Kamis, 28 Desember 2023 lalu.

Ia tidak membawa kartu identitas apapun dan langsung dibawa ke rumah sakit dalam kondisi parah.

Sebuah sumber di bandara sebelumnya melaporkan bahwa pria tersebut masih hidup, namun dalam kondisi yang terancam karena mengalami hipotermia parah.

Pesawat komersial yang terbang pada ketinggian 30 - 40 ribu kaki yang biasanya memiliki suhu sekitar -50 derajat Celsius, dan akan kekurangan oksigen.

BACA JUGA: 6 Kelakuan Buruk Penumpang Pesawat yang Bikin Awak Kabin Jengkel Setengah Mati

Sehingga tidak mungkin untuk bertahan hidup bagi siapapun yang berada di dalam kompartemen roda yang tidak memiliki pemanas atau tekanan.

Menurut data Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) yang dikutip media, sebanyak 132 orang teridentifikasi sebagai penumpang gelap roda lantaran nekat melakukan perjalanan dengan bersembunyi di kompartemen roda pendaratan pesawat komersial antara tahun 1947 hingga 2021.