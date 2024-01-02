Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selain Alam dan Budaya, Sandiaga Sebut Wisata Kuliner dan Belanja Jadi Magnet Wisatawan ke Kepri

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:17 WIB
Selain Alam dan Budaya, Sandiaga Sebut Wisata Kuliner dan Belanja Jadi Magnet Wisatawan ke Kepri
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut selain wisata alam dan budaya yang sangat menarik, Kepulauan Riau (Kepri) juga unggul di wisata kuliner dan belanja.

Sandiaga dalam kegiatan Big Bazaar & Jajan Bareng Mas Menteri di Grand I Hotel Batam, menyebut bahwa tidak salah jika banyak wisatawan yang datang ke Kepri selain untuk mengunjungi destinasi wisatanya, juga untuk menikmati kuliner khasnya.

“Kuliner ini menjadi alasan dari 63 persen wisatawan dalam berwisata di mana 50 persen setelah itu mereka memilih berbelanja. Ini yang menjadi daya tarik dan andalan bagi Batam khususnya Kepri,” kata dia, melansir laman Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Lebih lanjut Ia menjelaskan, kuliner khas daerah menjadi keunggulan lain dalam pariwisata. Karena wisatawan yang datang ke Batam pasti akan membawa oleh-oleh makanan khas setempat.

"Biasanya wisatawan tak hanya datang ke tempat wisata, mereka juga akan bertanya kuliner khas daerah yang dikunjungi. Karena itu promosi kuliner juga penting, tidak hanya itu, mereka juga akan membawa oleh-oleh,” tutur Sandiaga.

Menurut dia, potensi tersebut sudah terbentuk dan pasarnya sudah ada untuk Kepri. Maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus mendung para pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan nilai tambah usahanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
