Viral Orang Jepang Tidak Panik Diguncang Gempa M7,6 Bahkan Masih Tersenyum Bikin Kagum Warganet

Orang Jepang tetap tenang dan tidak panik saat gempa M7,6 guncang Prefektur Ishikawa (Foto: TikTok/@ari.gofanda)

GEMPA besar berkekuatan M7,6 yang mengguncang Prefektur Ishikawa, Jepang turut memantik rasa empati dunia termasuk Indonesia.

Namun, di balik musibah itu, ada hal yang patut diacungi jempol mengenai sikap masyarakat Jepang yang berusaha tetap tenang dalam menghadapi bencana.

Jepang memang menjadi salah satu negara yang rawan mengalami gempa. Sehingga, masyarakatnya seolah sudah akrab dengan guncangan gempa yang datang secara tiba-tiba.

Pada peristiwa kali ini pun, perasaan panik pasti menyelimuti, tapi mereka tetap tenang bahkan santuy menghadapinya.

Seorang WNI yang menetap di Jepang pun membagikan video saat gempa terjadi di Prefektur Ishikawa melalui akun TikTok @ari.gofanda.

Dalam video itu, terlihat guncangan yang cukup kuat di sebuah supermarket hingga menjatuhkan barang-barang yang tersusun rapi di rak.

(Foto: TikTok/@ari.gofanda)

Melihat peristiwa itu, beberapa orang langsung menunduk untuk berlindung. Mereka berusaha tetap tenang tanpa berlarian dari gedung tersebut seperti yang kerap terjadi kala gempa di Indonesia.

Dalam video yang telah ditonton 2,9 juta kali itu, mereka tampak berdiam diri dan memilih untuk tak berhamburan keluar dari gedung dan menenangkan satu sama lain, menunggu hingga guncangan selesai. Sehingga, kondisi tetap kondusif dan mereka tak saling bertabrakan satu sama lain.

Bahkan terlihat salah seorang wanita berpegangan pada rekannya dan masih sempat tersenyum seraya menyembunyikan sebagian wajahnya.

Sontak, netizen di Indonesia merasa salut dengan sikap tenang dari masyarakat Jepang kala menghadapi gempa yang sering terjadi di sana.