Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Orang Jepang Tidak Panik Diguncang Gempa M7,6 Bahkan Masih Tersenyum Bikin Kagum Warganet

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |18:06 WIB
Viral Orang Jepang Tidak Panik Diguncang Gempa M7,6 Bahkan Masih Tersenyum Bikin Kagum Warganet
Orang Jepang tetap tenang dan tidak panik saat gempa M7,6 guncang Prefektur Ishikawa (Foto: TikTok/@ari.gofanda)
A
A
A

GEMPA besar berkekuatan M7,6 yang mengguncang Prefektur Ishikawa, Jepang turut memantik rasa empati dunia termasuk Indonesia.

Namun, di balik musibah itu, ada hal yang patut diacungi jempol mengenai sikap masyarakat Jepang yang berusaha tetap tenang dalam menghadapi bencana.

Jepang memang menjadi salah satu negara yang rawan mengalami gempa. Sehingga, masyarakatnya seolah sudah akrab dengan guncangan gempa yang datang secara tiba-tiba.

Pada peristiwa kali ini pun, perasaan panik pasti menyelimuti, tapi mereka tetap tenang bahkan santuy menghadapinya.

Seorang WNI yang menetap di Jepang pun membagikan video saat gempa terjadi di Prefektur Ishikawa melalui akun TikTok @ari.gofanda.

Dalam video itu, terlihat guncangan yang cukup kuat di sebuah supermarket hingga menjatuhkan barang-barang yang tersusun rapi di rak.

Gempa Ishikawa Jepang

(Foto: TikTok/@ari.gofanda)

Melihat peristiwa itu, beberapa orang langsung menunduk untuk berlindung. Mereka berusaha tetap tenang tanpa berlarian dari gedung tersebut seperti yang kerap terjadi kala gempa di Indonesia.

Dalam video yang telah ditonton 2,9 juta kali itu, mereka tampak berdiam diri dan memilih untuk tak berhamburan keluar dari gedung dan menenangkan satu sama lain, menunggu hingga guncangan selesai. Sehingga, kondisi tetap kondusif dan mereka tak saling bertabrakan satu sama lain.

Bahkan terlihat salah seorang wanita berpegangan pada rekannya dan masih sempat tersenyum seraya menyembunyikan sebagian wajahnya.

Sontak, netizen di Indonesia merasa salut dengan sikap tenang dari masyarakat Jepang kala menghadapi gempa yang sering terjadi di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/549/3131033/liburan_ke_jepang_ayu_ting_ting_antusias_main_di_disneyland_nyobain_semua_wahana-0jD2_large.jpg
Liburan ke Jepang, Ayu Ting Ting Antusias Main di Disneyland: Nyobain Semua Wahana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067592/suku_ainu-5jBd_large.jpeg
Mengenal Suku Ainu, Salah Satu Etnis Tertua di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/406/3055812/kuil_di_jepang-orK9_large.JPG
Edan! Turis Austria Berhubungan Seks di Halaman Kuil Kuno Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/406/3052800/bandara_new_chitose_di_hokkaido_jepang-DE0l_large.JPG
Ratusan Penerbangan Tertunda Gegara Gunting Hilang di Bandara, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/406/3046534/kerusakan_akibat_gempa_besar_di_prefektur_miyazaki_jepang-aKd6_large.JPG
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Jendela Bandara Pecah hingga Landasan Pacu Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/406/3042572/koper_skuter-QsVt_large.JPG
Jangan Sembarangan Kendarai Koper Skuter di Jepang, Wajib Punya SIM!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement