HOME WOMEN TRAVEL

Curhat WNI Tinggal di Pusat Gempa Ishikawa Jepang, Bumi Kalo Udah Ngambek Serem Banget!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:30 WIB
Curhat WNI Tinggal di Pusat Gempa Ishikawa Jepang, Bumi Kalo Udah Ngambek Serem Banget!
Warga Prefektur Ishikawa, Jepang masih trauma gempa susulan (Foto: X/@hazumidayo)
A
A
A

HASMI, seorang warga negara Indonesia, yang tinggal di Prefektur Ishikawa, Jepang, menceritakan langsung bagaimana rasanya berada di episentrum gempa.

Diketahui wilayah Ishikawa, Jepang, mengalami gempang berkekuatan magnitudo 7,6 pada Senin, 1 Januari 2024 kemarin.

Wilayah tersebut merupakan tempat Hasmi tinggal selama beberapa tahun belakangan ini di Jepang. Pengalaman gempa di Ishikawa merupakan yang pertama buat Hasmi.

Apalagi kekuatan gempanya juga besar yakni magnitudo 7,6. Belum lagi potensi tsunami yang terjadi pascagempa.

Semua kekalutan melewati masa-masa kritis gempa di Ishikawa itu dicurahkan melalui akun X miliknya, @hazumidayo, selama beberapa hari ini.

"Kalau ini jadi tweet terakhir saya mohon maaf buat semua temen-temen kalau saya punya salah," tulis Hasmi di akun X miliknya.

Prefektur Ishikawa

(Foto: Yomiuri Shimbun)

Saat itu Hasmi memang merasa putus asa. Pasalnya, berbeda dengan warga Indonesia lainnya yang kebanyakan berada di Tokyo, Osaka, dan Nagoya untuk berlibur, Hasmi justru berada di lokasi pusat gempa. Jadi dia benar-benar melihat dan merasakan langsung dashyatnya gempa tersebut.

Ia juga harus dievakuasi ke tempat khusus karena gempa susulan terus terjadi. Potensi tsunami bahkan membuat Hasmi dan warga Ishikawa lainnya perlu pergi ke tempat tinggi.

"Pemerintah kota setempat masih belum mengizinkan untuk kembali ke rumah dan mengimbau untuk cari tempat yang tinggi dan terbuka. Saattini lokasi evakuasi saya di counter Softbank," terang Hasmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
