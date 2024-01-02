Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Pulau Sempu Tidak Boleh Dikunjungi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |09:41 WIB
Ternyata Ini Alasan Pulau Sempu Tidak Boleh Dikunjungi
Pulau Sempu di Kabupaten Malang, Jawa Timur (Foto: Instagram/@kang_gems80)
INI alasan Pulau Sempu ternyata tidak boleh dikunjungi. Hal itu dikarenakan Pulau Sempu ialah salah satu cagar alam di Indonesia.

Terlebih, tempat ini menjadi perbincangan dikarenakan Galang Edhi Swasono (20), mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) tewas di Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Jawa Timur saat melakukan penelitian.

Sebelum meregang nyawa, Galang dilaporkan terpisah dengan rombongannya. Tentunya beberapa kolom komentar mengenai pemberitaan mengenai mahasiswa meninggal itu mengungkapkan bahwa Pulau Sempu memang mempunyai wilayah yang luas sehingga dikatakan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Lantas apa alasannya?

Hal tersebut dikarenakan Pulau Sempu merupakan salah satu cagar alam yang kondisinya memprihatinkan. Selain satwa-satwa liar, di sini juga terdapat aneka flora hutan pantai yang mendominasi.

Beberapa flora di pulau ini adalah Baringtonia raceunosa, nyamplung (Calophylum inophylum), ketapang (Terminalia catappa), waru laut (Hibiscus tiliaceus) dan pandan (Pandanus tectorius).

Pulau Sempu

(Foto: Instagram/@gerhardluckner)

Statusnya sebagai cagar alam seharusnya menjadikan Pulau Sempu bersih dari kegiatan manusia, apalagi pariwisata.

Namun pada kenyataannya, setiap akhir pekan pulau ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang melakukan kegiatan diving dan snorkeling.

Kunjungan dari wisatawan ini menjadikan kawasan pulau rusak, seperti banyaknya sampah seperti botol air mineral, kemasan makanan dan lainnya.

Selain itu, banyak pengunjung yang juga berinteraksi dengan satwa-satwa yang seharusnya dibiarkan hidup alami. Misalnya memberikan makanan kepada kera-kera liar.

Padahal kegiatan ini akan merusak kebiasaan hidup kera dan akan mengganggu ekosistem Pulau Sempu secara keseluruhan. Untuk itu pemerintah setempat memberikan intruksi agar Pulau Sempu tidak boleh dikunjungi dalam menjaga kelestariannya.

