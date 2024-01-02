Liburan Usai, 30.000 Pelancong Tinggalkan Jogja Naik Kereta Api

ARUS balik libur Nataru sudah mulai terlihat di stasiun-stasiun yang berada dalam naungan Daop 6 Yogyakarta.

PT KAI mencatat total penumpang yang naik dari stasiun se-Daop 6 mencapai 30.328 orang sementara yang turun semuanya mencapai 20.251 orang.

Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro menjelaskan, masih sama seperti biasanya, Stasiun Tugu Yogyakarta masih sama menjadi stasiun favorit penumpang untuk Daop 6 Yogyakarta. Keberadaannya yang berada di tengah kota memudahkan penumpang untuk berpindah moda transportasi lain.

"Dekat dengan Malioboro, destinasi wisata utama di Jogja," terang dia.

Menurutnya, pada Senin, 1 Januari 2024 kemarin, pihaknya mencatat Stasiun Yogyakarta ada 14.085 orang yang naik dan yang turun ada 8.673 atau kepadatannya mencapai 22.758. Kemudian di Stasiun Lempuyangan yang naik berjumlah 7.612 orang dan turun 4.885 orang atau keseluruhan 12.497 penumpang.

Kemudian Stasiun Klaten penumpang naik 1.747 orang dan turun sebanyak 1.118 orang serta kepadatan 2.865 orang. Sedangkan penumpang naik di Stasiun Solo Balapan sebanyak 4.489 orang dan yang turun 4.300 orang dengan kepadatan 8.789 orang. Sementara Stasiun Purwosari penumpang berangkat ada 1.192 orang dan yang turun sejumlah 1.289 orang.