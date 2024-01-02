5 Makanan Wajib Coba saat Berkunjung ke Prefektur Ishikawa Jepang

DI WILAYAH Chubu di Honshu, Jepang terdapat Ishikawa sebuah prefektur penting secara historis yang kaya akan sejarah, budaya, dan makanan lezat.

Ishikawa terkenal dengan keahlian tradisionalnya seperti pembuatan pernis dan daun emas, dan semangat pengerjaan yang mencerminkan kekayaan budaya makanan mereka.

Mengutip Arigato Japan, terdapat lima makanan favorit di Ishikawa. Penasaran apa saja? Berikut ulasan lengkapnya:

1. Sushi

Sushi adalah makanan pokok dalam masakan Jepang sehingga mudah ditemukan. Namun, Ishikawa telah terkenal sebagai tempat yang wajib dikunjungi bagi mereka yang mendambakan sushi berkualitas tinggi.

Wilayah yang berada di sebelah laut ini menyediakan banyak ikan dan makanan laut, dengan mengutamakan musim. Jika Anda mengunjungi Ishikawa di musim semi, Anda akan menemukan sushi yang terbuat dari ikan flounder.

Jika Anda berkunjung di musim panas, ada abalon dan cumi di menunya. Ketergantungan pada produk musiman memastikan bahwa sushi di Ishikawa memiliki kualitas terbaik sepanjang waktu.

2. Kepiting

Pelabuhan Kanazawa dan pelabuhan Hashidate merupakan tempat melimpahnya kepiting. Varietas kepiting lokal yang terkenal adalah kepiting kano dan kepiting kobako yang dikenal di seluruh Jepang.

Banyak turis Jepang melakukan perjalanan ke Ishikawa pada musim dingin untuk mencoba kepiting segar. Jika Anda ingin mencicipi kepiting yang benar-benar segar, mampirlah ke pasar Omicho di Kanazawa selama perjalanan ke Ishikawa.

3. Jibu-ni

Hidangan tradisional Ishikawa ini terdiri dari bebek babak belur yang dikukus sebelum ditambahkan ke hotpot rasa bonito dan kecap. Ditambahkan pula sayuran lokal menjadikan hidangan ini penuh vitamin dan mineral.

Rasa otentik dari bebek, kaldu, dan sayuran menciptakan suguhan yang mengenyangkan dan gurih. Jibu-ni populer di kalangan semua orang di Ishikawa dan dapat dinikmati di restoran kaiseki kelas atas (dikenal di Ishikawa sebagai kaga-ryori) serta di rumah.