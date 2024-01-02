Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Ikan Bakar Kemiri ala Chef Devina MasterChef Indonesia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |04:31 WIB
Resep Makan Siang Ikan Bakar Kemiri ala Chef Devina MasterChef Indonesia
Resep Makan Siang Ikan Bakar Kemiri. (Foto: Instagram)
RESEP makan siang kali ini adalah ikan bakarbumbu kemiri. Bagi Anda yang berencana untuk membuat olahan ikan bakar, menus satu ini bisa menjadi pilihan.

Anda bisa bikin Ikan Bakar Kemiri dengan rasa yang gurih dan lezat. Berikut resep Ikan Bakar Kemiri ala Chef Devina Hermawan, jebolan MasterChef Indonesia Season 5, seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan.

Bahan:

2 ekor ikan gurame

1 buah jeruk nipis

Bahan bumbu halus:

12 butir kemiri

15 siung bawang putih

1 sdm ketumbar

8 siung bawang merah

2 cm jahe

2 sdt terasi

200 ml air

Bahan tambahan:

2 sdm saus tiram

5 sdm kecap manis

80 ml minyak

80 ml air

2 sdm margarin

1 sdt kaldu jamur / penyedap

¼ sdt merica

Bahan pelengkap:

Sambal terasi

Sambal kecap

Nasi putih

Timun

Tomat

Jeruk limau

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/298/2972961/telur_pete_balado-536l_large.jpg
Resep Makan Malam Telur Pete Balado, Cocok untuk Tanggal Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/298/2976793/resep-makan-siang-tongseng-ceker-dan-kepala-ayam-simpel-tapi-lezat-o6oTtAl1nR.jpg
Resep Makan Siang Tongseng Ceker dan Kepala Ayam, Simpel Tapi Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/298/2976782/resep-makan-siang-tongseng-ayam-tanpa-santan-rasanya-segar-plXnWLH3CU.jpg
Resep Makan Siang Tongseng Ayam Tanpa Santan, Rasanya Segar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/298/2976365/resep-makan-siang-garang-asam-ayam-kampung-rasanya-bikin-kangen-KddWorbFSp.jpg
Resep Makan Siang Garang Asam Ayam Kampung, Rasanya Bikin Kangen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975308/resep-makan-siang-ayam-rendang-pedas-gurih-mudah-buatnya-kok-khvHaESFTS.jpg
Resep Makan Siang Ayam Rendang Pedas Gurih, Mudah Buatnya Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975300/resep-makan-siang-rendang-ayam-lezat-bumbu-instan-menu-akhir-bulan-yang-nikmat-xEPT5LFaSK.jpg
Resep Makan Siang Rendang Ayam Lezat Bumbu Instan, Menu Akhir Bulan yang Nikmat
