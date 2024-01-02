RESEP makan siang kali ini adalah ikan bakarbumbu kemiri. Bagi Anda yang berencana untuk membuat olahan ikan bakar, menus satu ini bisa menjadi pilihan.
Anda bisa bikin Ikan Bakar Kemiri dengan rasa yang gurih dan lezat. Berikut resep Ikan Bakar Kemiri ala Chef Devina Hermawan, jebolan MasterChef Indonesia Season 5, seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan.
Bahan:
2 ekor ikan gurame
1 buah jeruk nipis
Bahan bumbu halus:
12 butir kemiri
15 siung bawang putih
1 sdm ketumbar
8 siung bawang merah
2 cm jahe
2 sdt terasi
200 ml air
Bahan tambahan:
2 sdm saus tiram
5 sdm kecap manis
80 ml minyak
80 ml air
2 sdm margarin
1 sdt kaldu jamur / penyedap
¼ sdt merica
Bahan pelengkap:
Sambal terasi
Sambal kecap
Nasi putih
Timun
Tomat
Jeruk limau