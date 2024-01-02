Potret Seragam Pramugari Maskapai Indonesia, dari Citilink hingga Lion Air

SERAGAM Pramugari memang kerap memberikan kesan tersendiri bagi banyak orang. Banyak orang yang meilihat seragam pramugari sebagai seragam yang seksi, lantaran biasanya memiliki kerah rendah dan belahan paha yang tinggi.

Memang, banyak yang menganggap belahan tersebut sebagai estetika. Tapi perlu diingat, tugas pramugari juga harus memastikan keselamatan penumpang, apalagi dalam kondisi darurat.

Tentunya evakuasi darurat yang butuh gerakan sat set tidak bisa dilakukan jika pramugari memakai rok yang rapat tanpa belahan sama sekali. Nah berikut 5 seragam pramugari maskapai Indonesia, dari Citilink hingga Lion Air.

Batik Air

Batik Air merupakan salah satu maskapai penerbangan yang menggunakan kebaya yang memiliki dua jenis seragam pramugari. Model pertama model kebaya ensim V-neck, dan model kedua kerah membulat dan aksen lipit mirip baju cheongsam.

Keduanya dibuat dengan teknik bordir. Seragam pramugari Batik Air ini diukir dengan motif batik. Seperti kebaya kebanyakan, seragam awak kabin ini juga menggunakan kain songket.

Selain songket kain Jawa, Batik Air menggunakan songket kain batik Manado atau lebih dikenal dengan Ken Manado yang warna utamanya ungu. Bagian depan dilipat untuk pramugari guna memudahkan pergerakan saat melayani penumpang.

Citilink

Citilink memiliki seragam dengan warna hijau muda dan hijau tua. Seragam pramugari Citilink Indonesia bermotif Guld Aji yang artinya burung Garuda muda terbang lebih tinggi dan lebih jauh mengikuti angin.

Seragam pramugari Citilink Indonesia terdiri dari blazer dan rok pas. Seragam ini pun dilengkapi dengan aksen ikat pinggang, yang mengencangkan bagian pinggang sehingga membuat penampilan pramugari semakin stylish.

Garuda Indonesia

Desain seragam pramugari Garuda Indonesia telah mengalami perubahan 11 kali sejak tahun 1949 dan merupakan kebaya yang dimodifikasi. Kebaya ini terinspirasi dari kain batik bermotif Palang Gondsri. Seragam ini pun mmeiliki empat jenis warna, dengan filosofi sendiri-sendiri.

Empat warna seragam pramugari Garuda Indonesia dipilih oleh konsultan warna Irma Hadisurya, mengambil inspirasi dari warna alam: laut, langit, kayu, dan bumi. Pramugari yang mengenakan seragam ini juga dibedakan berdasarkan posisinya.

Seragam biru dikenakan oleh petugas operator maskapai, dan seragam hijau dan oranye dikenakan oleh pramugari yang sedang bertugas saat itu. Lalu warna ungu lila adalah pramugari memimpin di setiap kelas penerbangan First Class.