HOME WOMEN FASHION

5 Tips Memilih Ukuran Sprei, Sesuaikan dengan Ukuran Kasur

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |07:15 WIB
5 Tips Memilih Ukuran Sprei, Sesuaikan dengan Ukuran Kasur
Tips memilih ukuran sprei, (Foto: AladinMall-RCTI+)
KETAHUI tips memilih ukuran sprei  sebelum Anda membeli bed cover baik secara online mau pun offline. Sebab, setiap sprei yang dipasarkan telah ditentukan ukurannya berdasarkan ukuran kasur.

Jika ukuran sprei terlalu besar, kasur akan terkesan berantakan. Sedangkan jika ukurannya kekecilan sprei akan lebih mudah terlepas dari kasur. Untuk lebih jelasnya, berikut berbagai macam ukuran dari sprei dan istilahnya yang umum digunakan.

Standar Ukuran Sprei

 

Ukuran 100 x 200 = Single atau No. 4

Ukuran 120 x 200 = Super Single atau No. 3 

Ukuran 160 x 200 = Queen atau No. 2 

Ukuran 180 x 200 = King atau No. 1

Ukuran 200 x 200 = Extra King

Selain itu, ada juga jenis sprei yang memiliki rumbai. Pada jenis yang satu ini, biasanya tinggi sprei pun beragam, yaitu berkisar 20 – 40 cm.

Tips Memilih Ukuran Sprei

 

Setelah mengetahui ukuran standar kasur dan sprei, berikut beberapa tips memilih ukuran sprei yang harus Anda ketahui. Tentunya sebagai antisipasi bila terjadi kesalahan beli atau dihadapkan pada beberapa pilihan sprei.

1. Ukur Kasur Terlebih Dahulu

Sebagian orang hanya tahu jenis kasur standar, queen dan king tapa mengetahui berapa ukurannya. Padahal, bisa saja penamaannya sama, namun ukurannya berbeda-beda antar produsen kasur meski memang perbandingannya tidak terlalu signifikan.

Anda juga harus tahu kalau isilah ukuran kasur antar negara bisa berbeda-beda. Istilah ukuran kasur queen di Indonesia bisa saja berbeda dengan yang ada di luar negeri. Perbedaannya memang tidak jauh, namun ini bisa saja membuat sprei yang Anda beli jadi tidak pas.

2. Perhatikan Ketebalan Sprei

Anda harus tahu bahwa masing-masing kasur memiliki ketebalan yang berbeda. Ketebalan tersebut di antaranya adalah 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, dan 40 cm. Jadi, Anda juga harus memperhatikan detail ketebalan sprei supaya kasur tertutup dengan pas dan sempurna.

Halaman:
1 2
      
