5 Tips Membersihkan Rumah, Awali 2024 dengan Lebih Rapi

PERAYAAN malam pergantian tahun telah usai, nah kini tinggal membersihkan rumah agar terlihat lebih baik di 2024. Meski melelahkan, kegiatan ini perlu Anda lakukan untuk menjaga kebersihan dan kerapihab rumah Anda. Mulai dari mencuci piring, menyapu dan membersihkan ruang tamu.

Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk mempermudah bersih-bersih rumah setelah perayaan malam tahun baru. Penasaran seperti apa? Yuk simak tipsnya dilansir Book Cleany.

Singkirkan Barang yang Tak Digunakan

Pertama ialah merapikan ruangan dengan menyingkirkan barang-barang yang tak digunakan lagi. Metode ini bertujuan agar proses bersih-bersih jadi lebih mudah dan leluasa.

Pastikan semua sampah ataupun barang yang tak terpamai sudah dirapikan dari ruangan. Baru Anda bisa memulai membersihkannya dengan cara menyapu atau mem-vakumnya.

Membersihkan Semua Permukaan

Setelah ruangan rapi dari barang-barang, mulailah dengan membersihkan semua permukaan seperti meja, kursi hingga lantai. Gunakan kain basah terutama pada bagian permukaan yang terkena makanan atau minuman untuk menghindari rasa lengket.

Gunakan Vakum dan Pel

Anda bisa menggunakan vakum untuk mempersingkat waktu saat menyapu seluruh ruangan. Vakum karpet dan lantai untuk menghilangkan debu dan kotoran. Kemudian, pel lantai yang keras untuk memastikan lantai bersih dan berkilau.