Jangan Salah Pakai, Ini Perbedaan Sabun dan Deterjen Menurut Fungsinya

KERAP dianggap sama, ternyata perbedaan sabun dan deterjen sangat signifikan. Sabun dan deterjen merupakan dua materi yang erat kaitannya dengan kebersihan. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai pembersih. Namun, kegunaannya berbeda.

Ada alasan khusus kenapa sabun mandi tidak bisa dipakai untuk mencuci pakaian, dan deterjen tidak bisa dipakai untuk membersihkan badan.

Lantas, apa perbedaaan sabun dan deterjen, baik dari pembuatan hingga fungsinya?

1. Bahan Pembuatannya

Sabun terbuat dari lemak hewan, sedangkan deterjen terbuat dari senyawa kimia buatan serta dilakukan penambahan zat aditif.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, bahan baku untuk membuat sabun mengalami perubahan. Sabun kini dibuat dari campuran zat kimia sintetis maupun bahan alami seperti minyak nabati. Sabun termasuk ke dalam pembersih ringan. Oleh sebab itu, sabun tidak bisa mengangkat semua jenis kotoran secara efektif.

Sementara itu, sebagian besar detergen dibuat dari bahan kimia sintetis. Bahan sintetis detergen membuatnya mampu menghasilkan busa lebih baik daripada sabun dan mampu menghilangkan lebih banyak kotoran dibandingkan sabun.

2. Fungsinya

Perbedaan sabun dan deterjen juga terlihat pada fungsinya. Sabun digunakan untuk membersihkan pakaian, alat dapur, dan pembersih badan. Sabun juga kerap digunakan sebagai bahan untuk pembersih kamar mandi.

Sementara itu, fungsi deterjen lebih luas dibandingkan sabun. Detergen bisa dipakai untuk membersihkan pakaian, karpet, lantai, tirai, jok sofa, dan sebagainya. Selain itu, deterjen juga memiliki kemampuan membasmi kuman dan bakteri yang bisa membahayakan kesehatan.

3. Jenisnya

Jenis sabun yang tersedia di pasaran cukup banyak. Mulai dari sabun cair, sabun batang, shower gel (lebih kental dari sabun cair), shower oil dan body scrub.

Sama seperti sabun, jenis deterjen ternyata juga bermacam-macam. Di antaranya; deterjen cair, deterjen bubuk, deterjen krim, deterjen berbahan pewangi dan deterjen berbahan softener.

(Martin Bagya Kertiyasa)