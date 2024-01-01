Dimas Beck Posting Badan Kekar di Awal 2024, Bikin Iri Jonathan Frizzy

AKTOR tampan Dimas Beck memang sudah jarang muncul di layar kaca. Rupanya dia tengah disibukkan menjadi muse beberapa desainer. Melalui postingannya di Instagram juga dia sibuk traveling.

Namun belakangan personel Bukan Bintang Biasa (BBB) ini sangat rajin berolahraga. Kini Dimas Beck memiliki tubuh kekar berotot. Di media sosial dia juga tak segan tampil memamerkan otot-ototnya. Penampilannya pun jadi sorotan karena terlihat makin gagah.

Baru-baru ini, aktor 35 tahun ini mengunggah foto terbarunya dengan memamerkan badan kekar. Dia terlihat tampil topless dengan efek foto hitam putih.

"So ready for 2024, Let’s go! Thanks 2023 it was a beautiful ride," tulis Dimas dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @dimasbeck, Senin (1/1/2024).

Dimas menjalani pemotretan dengan fotografer Wong Sim. Dia pose dengan wajah datar dan tatapan mata tajam ke arah depan.