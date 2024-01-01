Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Belajar dari Kasus Elmer Syaherman yang 6 Kali Selingkuh, Psikolog Bilang Begini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |17:18 WIB
Belajar dari Kasus Elmer Syaherman yang 6 Kali Selingkuh, Psikolog Bilang Begini
Perselingkuhan. (Foto: Freepik)
SELEB TikTok Ira Nandha menghebohkan media sosial karena membongkar perselingkuhan suaminya, Elmer Syaherman yang berprofesi sebagai pilot, dengan pramugari Bella Damaika. Menurut cerita Ira Nandha, sang suami telah selingjuh sebanyak enam kali sejak awal pernikahan.

Melihat kasus tersebut tentu membuat orang yang penasaran alasan perselingkuhan bisa terjadi berulang. Lantas benarkah orang yang berselingkuh berpotensi selingkuh lagi?

Psikolog Keluarga, Sri Juwita Kusumawardhani M.Psi membenarkan hal tersebut. Menurutnya seseorang yang berselingkuh tidak menyadari atau memahami alasan perselingkuhannya. "Tentunya bisa terjerumus ke lubang yang sama," kata Juwita kepada MNC Portal.

Juwita menambahkan biasanya orang yang berselingkuh itu mencari kebutuhan atau dorongan perselingkuhannya itu. Sebab dia tidak mendapat hal itu dari pasangannya.

Untuk itu, orang tersebut harus mengomunikasikan kepada pasangan atau berusaha untuk memenuhi secara mandiri jika fokusnya ingin mempertahankan pernikahan dengan bahagia.

"Misalnya, merasa pasangan terlalu fokus pada anak, ya coba dikomunikasikan agar kalian berdua dapat mencari serta mengalokasikan waktu untuk couple time," tambahnya.

Selain itu, lanjut Juwita, perlu ikut terlibat aktif pada pengasuhan, agar pasangan bisa ada waktu istirahat dan masih ada energi untuk bermesraan. "Jangan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menduakan pasangan," tutup Juwita.

