HOME WOMEN LIFE

10 Langkah Memulai Tahun Baru 2024 dengan Positif

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:17 WIB
10 Langkah Memulai Tahun Baru 2024 dengan Positif
Resolusi Tahun Baru. (Foto: Freepik)
MEMASUKI tahun baru, tentunya kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, di momen pergantian tahun 2024 banyak orang yang sudah memiliki resolusi dalam hidupnya untuk bisa mencapai hal-hal yang diinginkan.

Namun untuk mencapai hal itu tentunya awali pergantian tahun 2024 ini dengan hal-hal yang positif. Pikiran dan perasaan positif yang kita miliki pasti akan membuat segalanya menjadi menjadi lebih lancar dan mudah.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan tips memulai 2024 dengan hal positif. Berikut ulasannya dari Linkedin.

1. Renungkan tahun lalu

Anda bisa coba merenungkan hal-hal yang terjadi di tahun lalu, mulai dari tantangan, pencapaian, dan pelajaran yang terjadi. Gunakan renungan itu sebagai landasan untuk menetapkan tujuan yang realistis dan bermakna untuk tahun mendatang.

2. Prioritaskan diri Anda

Hal yang penting tapi sering dilupakan banyak orang adalah memprioritaskan diri sendiri. Anda harus ingat, menjaga kesehatan fisik dan mental adalah hal yang penting. Anda harus meluangkan waktu untuk olahraga teratur, menjaga tidur cukup, dan melakukan aktivitas yang membuat Anda bahagia dan rileks.

 

3. Tetapkan sasaran SMART

Pastikan sasaran Anda menerapkan SMART atau Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Terikat Waktu. Kerangka kerja ini akan membantu Anda membuat tujuan yang jelas dan meningkatkan peluang keberhasilan Anda.

4. Kembangkan pola pikir positif

Anda harus fokus pada solusi daripada masalah. Latihlah rasa syukur dan kelilingi diri Anda dengan hal-hal positif. Pandangan positif dapat memberdayakan Anda untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan Anda.

5. Tata ruangan

Hal yang tak kalah penting adalah dengan menata ruangan. Misalnya rapikan kamar atau ruang kerja Anda dengan desain interior yang berbeda, dengan begitu Anda bisa mendapat suasana kerja yang baru. Menata ruang tempat Anda bekerja dipercaya dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk sukses.

