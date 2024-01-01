3 Tips Jauhkan Pernikahan dari Perselingkuhan ala Psikolog Keluarga

TAHUN 2023 kemarin isu perselingkuhan memang menjadi salah satu isu yang paling ramai di media sosial. Beberapa publik figur dan selebgram pun banyak yang membeberkan kasus perselingkuhan yang mereka alami.

Psikolog Keluarga, Sri Juwita Kusumawardhani M.Psi menjelaskan orang yang berselingkuh artinya mereka tidak mampu menjaga komitmen terhadap pernikahan dan kepercayaan pasangannya.

"Memang menjaga dan mempertahankan pernikahan itu kan tidak mudah, mereka lebih mudah tergoda jalan pintas hasrat sesaat dibandingkan harus mengusahakan pernikahan dengan komunikasi," ujar Juwita saat dihubungi MNC Portal.

Meski demikian, Juwita mengatakan setiap orang tidak perlu takut berkomitmen dan menikah. Sebab, tidak semua individu memiliki sifat berselingkuh.

"Tidak semua pernikahan akan berakhir perselingkuhan, masih banyak pernikahan sehat dan berhasil namun tidak semuanya memang terekspos ke media," tambahnya.

Nah Juwita pun memberi tips nih untuk mencegah perselingkuhan. Berikut rangkumannya.

Respect

Hal yang penting dimiliki oleh setiap pasangan dalam pernikahan adalah respect atau saling menghargai satu sama lain. Ketika memiliki perasaan saling menghargai, mereka tidak akan rela untuk menyakiti.

"Jika kita menghargai pasangan sebagai manusia, sebagai teman hidup, orang terdekat kita, orang yang sudah memberikan banyak usaha dan energi untuk menyayangi dan membahagiakan kita, maka apakah kita rela untuk menyakitinya?," katanya.