Ini Arti Emoji Love Hitam dan Warna Love Lainnya

INI arti emoji love hitam dan warna lainnya yang menarik untuk kalian ketahui. Emoji adalah simbol yang biasa digunakan untuk mewakili ekspresi dan perasaan penggunanya dalam menyampaikan sebuah pesan ataupun unggahan di media sosial (medsos).

Dari 3.000 lebih emoji, emoji love merupakan emoji yang sering digunakan. Emoji love sendiri memiliki beberapa jenis dengan berbagai warna, yang mana masing-masing punya makna tersendiri.

Lantas, apa arti dari emoji love hitam dan warna lainnya? Berikut adalah penjelasannya dikutip berbagai sumber.

1. 🖤

Emoji hati warna hitam, digunakan untuk mengungkapkan rasa simpati atau perasaan turut berduka.

2. 💙

Emoji hati warna biru, sebagai simbol pertemanan atau persahabatan yang baru terjalin.

3. ❤️

Emoji hati warna merah. dianggap emoji paling romantis karena simbol ungkapan cinta yang mendalam.

4. 🤍

Emoji love warna putih, warna putih sering diartikan sebagai kemurnian dan kesucian. Hampir sama halnya dengan itu, emoji hati ini bermakna dukungan dan ungkapan kasih yang tulus.

5. 🧡

Emoji hati warna orange ekspresi ungkapan cinta terhadap teman. Emoji hati warna orange lebih tepat diberikan teman, bahkan untuk penolakan cinta seseorang.

6. 💚

Emoji hati warna hijau. Sebagai simbol sapaan atau ungkapan pujian.