HOME WOMEN LIFE

Banyak Gen Z Punya Sindrom Menu Anxiety, Cemas ketika Ditanya Mau Makan Apa?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |11:12 WIB
Banyak Gen Z Punya Sindrom Menu Anxiety, Cemas ketika Ditanya Mau Makan Apa?
Gen Z. (Foto: Freepik)
A
A
A

GENERASI Z atau kerap orang menyebutnya dengan Gen Z dianggap memiliki kebiasaan cemas pada beberapa hal. Bahkan, mereka pun akan cemas ketika ditanya ingin makan apa?

Dilansir dari laman Business Insider, salah satu kecemasannya berupa “Menu Anxiety” atau kecemasan dalam memilih menu makanan setiap kali ditanya ingin makan apa.

Bahkan, survei mengatakan dengan melibatkan 2.000 orang di Inggris, saat ditanya perasaan mereka sewaktu makan di luar, hasil menyebutkan 86 Persen gen Z terkena anxiety ketika makan makanan di sebuah restaurant.

Namun tidak hanya itu, ternyata kondisi itu juga ditemukan pada generasi Z saat akan memesan menu makanan yang dipicu akibat faktor harga. Biasanya pada sebagian masyarakat, akan merasa menyesal usai memesan makanan atau minuman tersebut.

Setidaknya ada 38 Persen gen Z dan milenial dengan rentang usia 25-34 tahun mengaku mereka tidak akan mau ke restoran, sebelum terlebih dahulu mengetahui menu makanan di sana. Bahkan tanpa ragu untuk mengatasi kecemasan yang ada, mereka juga meminta bantuan orang lain untuk memesan menu tersebut.

Berpacu pada media sosial, biasanya keputusan memilih makanan itu akan dilakukan setelah mereka mencari referensinya. Sehingga kebanyakan dari mereka akan memilih makanan atau minuman dengan menu yang sudah di tampilkan di media sosial.

