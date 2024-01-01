Makna Naga Kayu di 2024, Tahun Baik atau Buruk?

TAHUN 2024 menandai awal Tahun Naga, dan diharapkan menjadi masa kesuksesan dan keberuntungan yang ajaib, yang dinanti-nantikan oleh orang-orang dari Asia Timur (Tiongkok, Korea, Jepang, dan negara-negara lain). Naga adalah makhluk mitos yang melambangkan kekuasaan, otoritas, dan kesuksesan, serta memiliki tempat khusus dalam budaya Asia Timur.

Naga di negara-negara Barat dianggap sebagai makhluk penghuni gua yang berbahaya, namun di negara-negara Asia mereka diyakini memiliki status suci dan dapat mengendalikan cuaca.

“Mengingat karakteristiknya sebagai hewan mitologi, naga sering disamakan dengan makhluk besar, tetapi misterius, seperti pahlawan atau raja,” kata Direktur Museum Gahoe Korea Selatan Yoon Yeol-su, seperti dilansir dari Antara.

Secara historis, naga merupakan simbol sentral kebudayaan Asia Timur, khususnya masyarakat agraris, dan sering muncul dalam simbol kerajaan. Kaisar seringkali menghiasi pakaiannya dengan hiasan motif naga sebagai simbol martabat, kekayaan, dan kekuasaan.

Naga itu sendiri memiliki kepala seperti unta, tanduk seperti rusa, mata seperti kelinci, telinga seperti sapi, leher panjang seperti ular, perut seperti kerang, dan sisik mirip elang atau harimau Mereka mempunyai cakar yang sama kuatnya. Nenek moyang Korea sering memanggil naga ketika berdoa memohon hujan, hasil tangkapan yang melimpah, dan keselamatan di laut.

Penghormatan terhadap naga meluas ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kekuatan spiritual naga tetap dekat. Motif naga dimasukkan ke dalam pakaian, arsitektur, dan tembikar untuk melambangkan keinginan untuk sukses dan membangkitkan perlindungan.