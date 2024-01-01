Prediksi Tren Makeup 2024, Riasan ala AI hingga Undertone Eyeshadow Bakal Booming?

LIMA tren makeup 2024 ini diprediksi bakal melejit dan digandrungi. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah riasan ala Artificial Intelligence alias AI.

Tahun lalu, tren makeup didominasi oleh penggunaan blush on warna cerah dan lipstik mute alami. Meski tren tersebut tak sepenuhnya berubah, tren baru di 2024 mendapat banyak pengayaan. Tak hanya warna, berbagai kreasi masa lampau kembali menjadi kekuatan tersendiri.

Penasaran dengan tren makeup 2024 yang bakal booming? Simak penjelasan ini.

Prediksi Tren Makeup 2024

1. Makeup ala Artificial Intelligence (AI)

Makeup ala Artificial Intelligence (AI) menonjolkan kekuatan pada aplikasi perona pipi yang muncul di banyak tempat, bahkan sampai ke sisi mata. Tapi warnanya bukan merah merona, lebih ke warna yang tidak terlalu jelas atau seolah mengambang.

Riasan ini bisa dibilang terinspirasi dari AI dan akan jadi salah satu tren riasan favorit 2024, terutama di kalangan anak muda.

2. Glowing Natural

Riasan glowing natural masih akan digandrungi di 2024. Ya, belakangan semakin banyak orang menyukai warna kulit alami yang diberi sentuhan makeup natural tapi tampak glow skin. Jadi, makeup dengan tampilan warna kulit alami ditambah riasan untuk memudarkan bintik hitam atau kerutan dan bekas jerawat diyakini jadi tren utama di 2024.





3. Makeup Retro

Salah satu tren makeup yang diprediksi akan melejit pada 2024 adalah makeup retro. Lantas, apa yang jadi ciri utama makeup ini?

Makeup era 1980-an biasanya menampilkan bibir cerah merona yang dipadukan dengan riasan mata menawan. Untuk area mata, kamu bisa eyeshadow dengan shimmer agar semakin cetar membahana.

Untuk riasan bibir, kamu bisa menggunakan lipstik warna pink anggun. Supaya penampilan makin sempurna, tak ada salahnya untuk menghias kuku dengan berbagai warna funtastic dan nail art. Salah satu inspirasi riasan kuku yang akan naik daun tahun depan adalah french dengan color block nails.