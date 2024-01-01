Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Terbebas dari Kolesterol Tinggi Meskipun Makan Bakar-bakaran di Tahun Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |20:13 WIB
5 Cara Terbebas dari Kolesterol Tinggi Meskipun Makan Bakar-bakaran di Tahun Baru
Makanan Kolesterol Tinggi. (Foto: Freepik)
A
A
A

MAKAN apa di bakar-bakaran malam pergantian tahun baru kemarin? Daging, ikan, ayam, sosis atau mungkin makanan lainnya. Hidangan tersebut memang lezat, tapi bila tak dikontrol menu tersebut bisa berdampak buruk untuk kesehatan termasuk tingginya kolesterol.

Untuk itu, tak ada salahnya memulai tahun baru 2024 dengan pola hidup lebih sehat terutama pasca mengonsumsi hidangan berlemak saat malam tahun baru. Berikut tips mencegah kolesterol tinggi usai menyantap hidangan lemak di malam tahun baru, dilansir MayoClinic.

Banyak Gerak

Cara pertama ialah mulai banyak gerak. Aktivitas fisik dapat membantu Anda menjaga berat badan yang sehat dan menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah.

Untu itu, olahraga samgat direkomendasikan agar mencegah kolesterol tinggi. Olahraga intensitas sedang selama 2 jam 30 menit sangat disarankan seperti jalan cepat atau bersepeda.

Konsumsi Makanan Tinggi Omega-3

Asam lemak omega-3 tidak mempengaruhi kolesterol LDL. Untuk itu, sajian olahan yang mengandung tinggi omega-3 seperti ikan disarankan agar kolesterol Anda tidak meningkat pasca tahun baru ini.

Tak hanya ikan, makanan seperti kacang walnut hingga biji-bijian juga bisa jadi santapan dan camilan Anda.

Menjaga Berat Badan

Usai menyantap hidangan tahun baru, saatnya untuk kembali mengatur berat badan. Berat badan berlebih bahkan beberapa kilogram pun berkontribusi terhadap kolesterol tinggi.

Carilah cara untuk memasukkan lebih banyak aktivitas ke dalam rutinitas harian Anda, seperti menggunakan tangga daripada naik lift hingga berjalan kaki saat istirahat kerja. Cobalah untuk memperbanyak aktivitas berdiri, seperti memasak atau mengerjakan pekerjaan rumah.

Telusuri berita women lainnya
