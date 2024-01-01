Viral Kawasan Tugu Jogja Penuh Sampah Usai Perayaan Malam Tahun Baru

Sampah sisa perayaan malam tahun baru berserakan di kawasan Tugu Jogja (Foto: X/@AndreasMelody)

TUGU Jogja menjadi salah satu destinasi tempat merayakan pergantian tahun pada Minggu tadi malam. Pesta kembang api pun turut memeriahkan malam tahun baru di kota pelajar ini.

Namun, baru-baru ini viral momen Tugu Jogja yang memprihatinkan lantaran dipenuhi sampah pascaperayaan malam tahun baru. Video itu viral usai diunggah akun X, @merapi_uncover.

“Sampah di area Tugu Jogja. Kaget aja pas lewat lihat beginian,” tulis akun tersebut seperti dikutip Senin, (1/1/2024).

Dalam video tersebut, area jalan di kawasan Gowongan, Yogyakarta itu nampak dipenuhi sampah masyarakat yang selesai merayakan malam tahun baru.

Akun lainnya yakni @andreasmelody juga membagikan momen serupa. Terlihat masyarakat mulai bubar meninggalkan Tugu Jogja pascamelihat pesta kembang api, namun tak ada yang mempedulikan sampah di sekitar mereka.

Sampah-sampah ini mayoritas berasal dari pengunjung yang menggunakan alas untuk duduk, namun tidak membuangnya pasca digunakan.

“Kesel aja, like mau bawa sampah untuk alas duduk di tengah jalan tapi gamau buang sampah setelah pakai. Yang tahun baruan di Tugu Jogja tuh tadi,” paparnya.