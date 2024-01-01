Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Kawasan Tugu Jogja Penuh Sampah Usai Perayaan Malam Tahun Baru

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:02 WIB
Viral Kawasan Tugu Jogja Penuh Sampah Usai Perayaan Malam Tahun Baru
Sampah sisa perayaan malam tahun baru berserakan di kawasan Tugu Jogja (Foto: X/@AndreasMelody)
A
A
A

TUGU Jogja menjadi salah satu destinasi tempat merayakan pergantian tahun pada Minggu tadi malam. Pesta kembang api pun turut memeriahkan malam tahun baru di kota pelajar ini.

Namun, baru-baru ini viral momen Tugu Jogja yang memprihatinkan lantaran dipenuhi sampah pascaperayaan malam tahun baru. Video itu viral usai diunggah akun X, @merapi_uncover.

“Sampah di area Tugu Jogja. Kaget aja pas lewat lihat beginian,” tulis akun tersebut seperti dikutip Senin, (1/1/2024).

Wisata Favorit Yogyakarta

Dalam video tersebut, area jalan di kawasan Gowongan, Yogyakarta itu nampak dipenuhi sampah masyarakat yang selesai merayakan malam tahun baru.

Akun lainnya yakni @andreasmelody juga membagikan momen serupa. Terlihat masyarakat mulai bubar meninggalkan Tugu Jogja pascamelihat pesta kembang api, namun tak ada yang mempedulikan sampah di sekitar mereka.

Sampah-sampah ini mayoritas berasal dari pengunjung yang menggunakan alas untuk duduk, namun tidak membuangnya pasca digunakan.

“Kesel aja, like mau bawa sampah untuk alas duduk di tengah jalan tapi gamau buang sampah setelah pakai. Yang tahun baruan di Tugu Jogja tuh tadi,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035384/titik_nol_kilometer_yogyakarta-ycwO_large.JPG
Kenapa Disebut Titik Nol Kilometer Yogyakarta? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/408/3033768/pantai_siung-D2ak_large.JPG
10 Tempat Tenang di Yogyakarta, Paling Cocok buat Kaum Introvert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/408/3008622/10-hotel-dekat-malioboro-bisa-jalan-kaki-lho-P3zESWcvgP.JPG
10 Hotel Dekat Malioboro, Bisa Jalan Kaki Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/408/2996524/cara-menuju-pantai-kukup-surga-bahari-berjuluk-tanah-lotnya-jogja-qclTWp1ZKd.JPG
Cara Menuju Pantai Kukup, Surga Bahari Berjuluk Tanah Lotnya Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/408/2990492/5-destinasi-wisata-populer-di-gunungkidul-cocok-buat-liburan-lebaran-2024-c2HpeFz4XW.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Gunungkidul, Cocok buat Liburan Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/408/2985087/6-tempat-ngabuburit-asyik-di-yogyakarta-bisa-berburu-takjil-sambil-berwisata-TXrzejfhgZ.JPG
6 Tempat Ngabuburit Asyik di Yogyakarta, Bisa Berburu Takjil Sambil Berwisata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement