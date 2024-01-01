Masih Jadi Primadona, 29.643 Wisatawan Rayakan Malam Tahun Baru 2024 di Pantai Parangtritis

SEBANYAK 29.643 wisatawan melewatkan detik-detik pergantian tahun di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY.

Secara keseluruhan terdapat 34.863 orang wisatawan yang berlibur ke wilayah Bantul selama malam pergantian tahun.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo berujar bahwa perayaan pergantian tahun di Bantul memang cukup meriah.

Pantai Parangtritis masih menjadi favorit para wisatawan meskipun sejumlah destinasi wisata yang dikelola masyarakat juga menawarkan pesta kembang api.

"Pantai Parangtritis memang masih menjadi magnet wisatawan yang berkunjung ke Bantul," kata Kwintarto.

Menurut dia, setidaknya ada 29.643 orang yang melewatkan pergantian tahun di Pantai Parangtritis.

Sementara yang berkunjung di Pantai Wilayah Barat berjumlah 5.002 orang. Sehingga secara keseluruhan pihaknya meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp337 juta.

Kwintarto menambahkan selama libur Nataru 22-31 Desember 2023 kemarin, setidaknya ada 213.429 orang yang berlibur ke Bantul. Sehingga pihaknya mendapatkan PAD Rp2,1 miliar. Dengan raihan jumlah tersebut, maka target PAD tahun 2023 lalu nyaris tercapai.

"Kita mendapat Rp26,3 miliar. Target kita Rp26,5 miliar jadi hanya tercapai 99,1 persen dari target," tambahnya.