HOME WOMEN TRAVEL

Viral Kedatangan KRL Pertama 2024 Disambut Meriah bak Superstar di Stasiun Dukuh Atas

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |17:03 WIB
Viral Kedatangan KRL Pertama 2024 Disambut Meriah bak Superstar di Stasiun Dukuh Atas
Kedatangan KRL pertama 2024 disambut meriah di Stasiun Dukuh Atas (Foto: Instagram/@jktcreativemedia)
A
A
A

MOMEN unik terjadi di Stasiun Dukuh Atas BNI, Jakarta, Senin (1/1/2023) dini hari tadi. Warga menyambut meriah kedatangan KRL pertama di tahun 2024 bak kedatangan seorang superstar.

Peristiwa spesial itu terekam lewat video pendek yang kemudian terunggah di akun Instagram @jktcreativemedia. Dalam unggahannya itu akun tersebut nenceritakan keunikan momen istimewa itu.

"KRL yang datang pertama di tahun 2024 melintasi Stasiun Dukuh Atas BNI disoraki ratusan orang setelah dua jam menungggu. Masinisnya senyum-senyum sendiri enggak tuh," tulis akun Instagram @jktcreativemedia.

Kedatangan KRL Pertama 2024 di Stasiun Dukuh Atas

(Foto: Instagram/@jktcreativemedia)

Dari video tersebut terlihat ratusan calon penumpang berdesak-desakan memenuhi peron yang ada di Stasiun Dukuh Atas. Mereka bahkan langsung mengabadikan momen kedatangan KRL tersebut dengan ponsel andalan masing-masing.

Warga yang kebetulan terlibat langsung dengan momen unik itu bahkan langsung memberikan kesaksian. Mereka mengaku kedatang KRL itu benar-benar istimewa bukan hanya karena jadi KRL pertama yang datang di tahun 2024 tapi juga karena terlalu lama ditunggu.

"Sebenarnya ini bukan meriah,tapi lebih capek. Nunggu kereta dua jam lebih eh pas datang langsung overload," tulis pemilik akun Instagram @annismaqrifat*****

