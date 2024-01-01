Cerita Sulitnya Pulang Usai Pesta Tahun Baru di Bundaran HI, Netizen: Tiba-Tiba Ingat Padang Mahsyar!

Perayaan malam tahun baru 2024 di Bundaran HI, Jakarta (Foto: Ari Sandita/MPI)

PESTA perayaan tahun baru 2024 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat berlangsung meriah.

Namun di balik itu tersemat pengalaman melelahkan yang dirasakan ribuan orang usai perayaan tersebut.

Kondisi crowded saat pulang usai pesta tahun baru 2024 dibagikan sejumlah netizen di media sosial. Ruas-ruas jalan di wilayah Bundaran HI penuh sesak dengan lautan manusia dan kemacetan kendaraan.

Massa yang beranjak pulang tampak mengantre dengan sesak untuk bisa keluar dari kerumunan.

(Foto: Instagram/@reviewyuks21)

Saking padatnya massa di pesta tahun baru 2024 sampai-sampai banyak yang jatuh pingsan karena kelelahan.

Tidak seperti hari biasa yang mana jalan bisa dilalui dengan cepat, pada malam pergantian tahun ini massa harus berjalan selangkah demi selangkah karena padatnya manusia. Perlu waktu lama untuk bisa keluar dari kerumunan.

Belum lagi udara pengap dan aroma badan yang tercampur antar manusia menambah sesak dada.

(Foto: Instagram/@reviewyuks21)

Bunyi klakson kendaraan yang terjebak macet di sejumlah ruas jalan juga turut menyumbang penat di kepala.

Beberapa netizen turut membagikan bagaimana sulit dan lamanya mengakses transportasi umum usai perayaan malam tahun baru. Kondisi halte busway dan stasiun kereta juga terlihat tidak beraturan.

"Tahun lalu jg gini dan ini yg bikin trauma dan kapok gak mau lagi dan milih drumah aja tahun ini 🤣🤭," sebut pemilik akun @putriprw****