HOME WOMEN TRAVEL

Potret Kilau Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Pantai Ancol

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:03 WIB
Potret Kilau Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Pantai Ancol
Pesta kembang api malam tahun baru di Pantai Ancol (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

KEMBANG api terbesar meluncur ke langit Pantai Lagoon Ancol selama 10 menit pada pesta perayaan malam pergantian tahun tadi malam. Suasana meriah tercipta kala kembang api menghujani dlsetiap sudut kawasan pesisir tersebut.

Gelegar suara petasan dan kembang api terus bersahutan yang disambut riuh para pengunjung yang tengah menantikan momen pergantian tahun.

Tepat pukul 00.00 WIB, suka cita tercipta ditengah kerumunan masyarakat yang memadati kawasan Pantai Lagoon Ancol.

Bak dikomando, para pengunjung sama-sama mengangkat ponselnya ke langit untuk mengabadikan momen yang telah dinantikan satu tahun lamanya itu.

Pesta Kembang Api di Pantai Ancol

(Foto: Nurul Amanah/MPI)

Dinginnya malam dengan semilir angin pantai langsung berubah menjadi begitu hangat kala melihat keakraban para pengunjung yang sama-sama menatap langit.

Beberapa anak tampak riang gembira berusaha menghidupkan kembang api dengan mengacungkannya ke langit.

Wajah kesal tercipta kala ada kembang api yang gagal mendarat dengan sempurna. Hanya meluncur tanpa berhamburan di atas langit.

