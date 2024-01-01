Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sambut Wisman Perdana 2024 dari Singapura, Sandiaga Beberkan Potensi Wisata di Bintan Kepri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |13:12 WIB
Sambut Wisman Perdana 2024 dari Singapura, Sandiaga Beberkan Potensi Wisata di Bintan Kepri
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyambut wisatawan mancanegara (wisman) pertama di tahun 2024 di Pelabuhan Bandar Bentan Telani, Bintan Kepulauan Riau (Kepri).

Sandiaga hadir bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Bupati Bintan Roby Kurniawan untuk menyambut wisatawan yang datang dari Singapura untuk menghabiskan waktu libur tahun baru mereka di Bintan.

“Selamat datang wisatawan pertama yang datang ke Kepulauan Riau di Bintan. Tahun depan kami siap dengan lonjakan yang signifikan, untuk itu kita pastikan bahwa pariwisata aman, nyaman dan menyenangkan,” ujar Sandiaga, Senin (1/1/2024).

“Kabar barunya untuk pengajuan short visa bagi wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke Kepri sudah ada di Kementerian Keuangan,” lanjutnya.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Kemenparekraf)

Di kesempatan tersebut, Sandiaga juga turut mengungkapkan potensi Kepri terhadap industri pariwisata di Indonesia.

Menurutnya, provinsi satu ini menjadi salah satu penyumbang wisatawan mancanegara ketiga terbesar setelah Bali dan Jakarta.

Tercatat, pada 2023, Kepri diperkirakan mampu menyumbang 20 persen dari total wisman yang ke tanah air yang diperkirakan mencapai 10 juta wisman.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Kemenparekraf)

Sandiaga lantas menargetkan, di 2024 ini Kepri bisa menembus 23 hingga 25 persen dari total wisman yang datang ke Tanah Air.

Menurutnya, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah dengan merevitalisasi beberapa pelabuhan dan lebih gencar melakukan promosi wisata ke negara tetangga.

“Ada potensi menembus 20 persen. Tahun 2024 targetnya mencapai 23-25 persen dari total wisman yang datang ke tanah air,” kata Sandiaga.

