HOME WOMEN TRAVEL

Bak Film Frozen, Gereja Ini Bercahaya oleh Kristal Es Membentuk Lingkaran Indah di Langit

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |14:00 WIB
Bak Film Frozen, Gereja Ini Bercahaya oleh Kristal Es Membentuk Lingkaran Indah di Langit
Gereja bersinar seperti film Frozen (Foto: Instagram/@bastianw.de)
A
A
A

FOTO menakjubkan yang dibagikan oleh NASA menunjukkan sebuah gereja dekat Füssen di Bavaria, Jerman Selatan dikelilingi oleh lingkaran cahaya es. Fenomena langka yang disebabkan oleh kristal air yang membeku di udara.

Seperti film Disney Frozen, Elsa yang memiliki kekuatan membekukan apapun yang disentuhnya. Menembakkan kristal es dari pergelangan tangan, bahkan membangun istana es.

Kacamata optik yang menakjubkan ini dapat bervariasi bentuknya mulai dari cincin hingga busur dan membentuk bintik-bintik di langit.

Fenomena ini jarang terjadi, menurut NASA, karena menangkap banyak lingkaran cahaya, termasuk yang berbentuk seperti balon udara.

Pemandangan musim dingin yang sempurna diambil awal bulan ini oleh fotografer Jerman Bastian Werner, mengabadikan foto di dekat gereja.

Melalui postingannya di akun Instagramnya, Werner menyebutnya sebagai motif yang sempurna dan sangat langka.

“Berlari seperti orang gila melewati salju tebal ketika saya melihat kabut es di akhir sesi pengambilan gambar di St Coleman,” katanya seperti yang dikutip pada Daily Mail.

“Saya jarang memberi nilai 10/10 untuk foto saya sendiri, tapi tidak ada yang lebih baik,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
