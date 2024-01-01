Kursinya Dijajah Penumpang Lain, Wanita Cantik Ini Hanya Pasrah Menatap ke Jendela Pesawat

Seorang wanita cantik mengeluhkan perilaku penumpang di sampingnya melalui TikTok (Foto: TikTok/@sterlingsavannah)

SEORANG penumpang wanita menceritakan kelakuan pria tua yang dengan lancang memasuki ruang kursinya di pesawat.

Kejadian menjengkelkan itu membuatnya terpaksa menatap keluar jendela pesawat untuk menghindari situasi tidak nyaman.

Bicara soal etiket pesawat, banyak orang berdebat di media sosial. Mereka berbagi cerita mengerikan, seperti diminta untuk bertukar kursi dengan penumpang yang merasa 'berhak' atau mengganti popok bayi tepat di sebelah mereka.

Di platform TikTok, seorang wanita cantik menceritakan pengalaman terbangnya ketika dia memilih kursi dekat jendela. Saat itu, seorang penumpang pria di sebelahnya terlihat berperilaku sangat tidak sopan.

(Foto: TikTok/@sterlingsavannah)

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @sterlingsavannah, ia merekam momen di mana pria berkacamata itu mencondongkan diri ke arahnya untuk memotret objek di luar jendela pesawat.

Pria itu melakukannya beberapa kali tanpa pernah bertanya apakah dia boleh bersandar di depannya untuk mengambil foto.

Videonya sudah ditonton oleh 5,2 juta orang, dan dalam keterangan video tersebut, TikToker bernama Savannah itu mengungkapkan bahwa satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah menatap ke luar jendela.