Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kursinya Dijajah Penumpang Lain, Wanita Cantik Ini Hanya Pasrah Menatap ke Jendela Pesawat

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |13:02 WIB
Kursinya Dijajah Penumpang Lain, Wanita Cantik Ini Hanya Pasrah Menatap ke Jendela Pesawat
Seorang wanita cantik mengeluhkan perilaku penumpang di sampingnya melalui TikTok (Foto: TikTok/@sterlingsavannah)
A
A
A

SEORANG penumpang wanita menceritakan kelakuan pria tua yang dengan lancang memasuki ruang kursinya di pesawat.

Kejadian menjengkelkan itu membuatnya terpaksa menatap keluar jendela pesawat untuk menghindari situasi tidak nyaman.

Bicara soal etiket pesawat, banyak orang berdebat di media sosial. Mereka berbagi cerita mengerikan, seperti diminta untuk bertukar kursi dengan penumpang yang merasa 'berhak' atau mengganti popok bayi tepat di sebelah mereka.

Di platform TikTok, seorang wanita cantik menceritakan pengalaman terbangnya ketika dia memilih kursi dekat jendela. Saat itu, seorang penumpang pria di sebelahnya terlihat berperilaku sangat tidak sopan.

Penumpang Langgar Etika Penerbangan

(Foto: TikTok/@sterlingsavannah)

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @sterlingsavannah, ia merekam momen di mana pria berkacamata itu mencondongkan diri ke arahnya untuk memotret objek di luar jendela pesawat.

Pria itu melakukannya beberapa kali tanpa pernah bertanya apakah dia boleh bersandar di depannya untuk mengambil foto.

Videonya sudah ditonton oleh 5,2 juta orang, dan dalam keterangan video tersebut, TikToker bernama Savannah itu mengungkapkan bahwa satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah menatap ke luar jendela.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/549/3093062/bolehkah_menggunakan_hp_di_pesawat_ini_aturannya_guys-3yjY_large.jpg
Bolehkah Menggunakan HP di Pesawat? Ini Aturannya Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/549/3077277/veteran_perjuangan_ini_dikeluarkan_pesawat_gegara_kaus_kok_bisa-xgfd_large.jpg
Veteran Perjuangan Ini Dikeluarkan Pesawat Gegara Kaus, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/549/3073628/ilustrasi_pesawat_terbang-tQMv_large.jpg
Insiden Penerbangan Delta Air, Penumpang Dipukul oleh Tetangga Sebangku yang Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/549/3072276/terlalu_seksi_dua_wanita_ini_dikeluarkan_dari_pesawat_spirit_airlines-IWHO_large.jpg
Terlalu Seksi, Dua Wanita Ini Dikeluarkan dari Pesawat Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044863/ilustrasi-A25O_large.JPG
Konyol, Pesawat Ini Mendarat Darurat Gegara Ada Penumpang Kutuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044496/pria_berpenampilan_mirip_elvis_presley-nqgc_large.JPG
Ada-Ada Saja, Pria Ini Berpenampilan seperti Elvis Presley demi Terbang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement