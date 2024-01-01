Kenapa Hujan Kerap Turun Setiap Malam Pergantian Tahun?

SAAT malam pergantian tahun baru kerap turun hujan deras. Padahal, sudah ada acara dan janji untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan sahabat.

Tapi kok sering ya menuju pergantian tahun, hujan malah turun dengan sangat deras. Apakah ada alasan di balik itu?

Menurut kepercayaan Jawa, turunnya hujan saat pergantian tahun ini memiliki alasan tersendiri lho.

Pada saat malam pergantian tahun ini dipercaya sebagai momen di mana alam sedang bekerja. Oleh karenanya, sering terjadi fenomena alam, salah satunya yaitu turun hujan.

TMII hujan di malam tahun baru (Foto: MPI)

Bahkan ketika memasuki akhir tahun, sering ditemui berbagai fenomena alam yang melanda bumi, seperti gempa bumi, gunung meletus, termasuk hujan yang disertai banjir.

“Cara alam bekerja itu ya seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan juga laut itu mengalami pasang sampai terjadi tsunami itu adalah tanda alam sedang bekerja,” bunyi penjelasan seperti dikutip MNC Portal dari channel YouTube Gusti Wejangan Jawa.

Selain itu, kepercayaan Jawa juga memaknai pergantian tahun sebagai momen untuk lebih berhati-hati dan lebih baik merefleksikan diri di rumah.