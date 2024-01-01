Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Hujan Kerap Turun Setiap Malam Pergantian Tahun?

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |06:41 WIB
Kenapa Hujan Kerap Turun Setiap Malam Pergantian Tahun?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT malam pergantian tahun baru kerap turun hujan deras. Padahal, sudah ada acara dan janji untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan sahabat.

Tapi kok sering ya menuju pergantian tahun, hujan malah turun dengan sangat deras. Apakah ada alasan di balik itu?

Menurut kepercayaan Jawa, turunnya hujan saat pergantian tahun ini memiliki alasan tersendiri lho.

Pada saat malam pergantian tahun ini dipercaya sebagai momen di mana alam sedang bekerja. Oleh karenanya, sering terjadi fenomena alam, salah satunya yaitu turun hujan.

TMII Hujan Jelang Malam Pergantian Tahun

TMII hujan di malam tahun baru (Foto: MPI)

Bahkan ketika memasuki akhir tahun, sering ditemui berbagai fenomena alam yang melanda bumi, seperti gempa bumi, gunung meletus, termasuk hujan yang disertai banjir.

“Cara alam bekerja itu ya seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan juga laut itu mengalami pasang sampai terjadi tsunami itu adalah tanda alam sedang bekerja,” bunyi penjelasan seperti dikutip MNC Portal dari channel YouTube Gusti Wejangan Jawa.

Selain itu, kepercayaan Jawa juga memaknai pergantian tahun sebagai momen untuk lebih berhati-hati dan lebih baik merefleksikan diri di rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/408/3101217/wave_of_glamour_with_anggun_sukses_digelar_di_bali-DRQh_large.jpg
Wave of Glamour with Anggun Sukses Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/549/3100202/4_rekomendasi_tempat_wisata_di_kabupaten_sampang_untuk_liburan_tahun_baru-XSx9_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata di Kabupaten Sampang untuk Liburan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/406/3100137/5_hotel_untuk_rayakan_malam_tahun_baru_di_malang_dan_batu-EzR7_large.jpg
5 Hotel untuk Rayakan Malam Tahun Baru di Malang dan Batu, Pesta Kembang Api hingga Lihat Sunrise Pertama di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947913/cerita-sulitnya-pulang-usai-pesta-tahun-baru-di-bundaran-hi-netizen-tiba-tiba-ingat-padang-mahsyar-8gDjIWMalr.JPG
Cerita Sulitnya Pulang Usai Pesta Tahun Baru di Bundaran HI, Netizen: Tiba-Tiba Ingat Padang Mahsyar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947900/potret-kilau-kembang-api-dalam-perayaan-malam-tahun-baru-di-pantai-ancol-r2e2SReVp3.JPG
Potret Kilau Kembang Api dalam Perayaan Malam Tahun Baru di Pantai Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/406/2947783/tak-seperti-indonesia-pakistan-larang-perayaan-tahun-baru-sebagai-bentuk-solidaritas-atas-palestina-gNP1ghD8vp.JPG
Tak seperti Indonesia, Pakistan Larang Perayaan Tahun Baru sebagai Bentuk Solidaritas atas Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement