4 Rekomendasi Bakso Pedas buat Liburan Tahun Baru di Malang, Harga Murah Meriah!

KOTA Malang, Jawa Timur menyimpan sejumlah destinasi wisata menarik, salah satunya dari segi kuliner. Kuliner khas berupa bakso menjadi suguhan yang jangan sampai dilewatkan wisatawan ketika berkunjung ke Malang.

Tapi bagi penggemar kuliner pedas, ada sejumlah alternatif kuliner bakso dengan rasa pedas yang menggoda selera.

Berikut empat rekomendasi bakso khas Malang dengan rasa pedas yang dapat dinikmati selama libur akhir tahun, yang menggoda lidah anda.

1. Bakso Tendek

Bakso Tendek merupakan salah satu kuliner bakso khas Malang dengan rasa super pedas. Tempat makan ini berlokasi di Jalan KH. Malik Dalam, Kelurahan Buring, Kota Malang.

(Foto: Alessandro Dwiero)

Warung bakso tersebut menyajikan kuliner bakso dengan kuah pedas yang wajib dicoba. Bakso Tendek memiliki beberapa menu andalah seperti bakso kuah bledek, bakso kuah pedas, bakso beranak kuah bledek dan lain-lain.

Di bakso ini wisatawan bisa menikmati suguhan bakso pedas dengan harga murah. Aneka gorengan, tahu bakso, dan tahu crispy dibanderol Rp1.000 per item.

Sedangkan untuk bakso beranak pedas dibanderol Rp10.000. Sejumlah item mulai paru, babat, kikil, dan usus juga tergolong murah dengan dihargai Rp6.000 per itemnya.

2. Bakso Mercon Kuah Dower Bang Hasan

Bakso Mercon Kuah Dower Bang Hasan berlokasi di Jalan Simpang Candi Panggung, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

(Foto: Muhammad Hasanudin)

Lokasinya tak jauh dari pusat bisnis Jalan Soekarno-Hatta, dan sekitar area kampus Universitas Brawijaya (UB) dan Politeknik Negeri Malang (Polinema).

Ada beberapa menu andalan yang dijual seperti bakso kuah mercon, bakso jumbo, bakso lobster kuah pedas, bakso ceker kuah pedas, pentol cumi dan lain-lain. Harganya pun cukup terjangkau di bakso pedas porsi jumbo dibanderol Rp15.000.

Selain berada di Jalan Simpang Candi Panggung, sebenarnya Bakso Mercon Kuah Dower ini juga memiliki beberapa cabang yakni di Jalan Raya Tlogomas, di sekitar Terminal Landungsari, Kota Malang, serta di Jalan Joyo Utomo Gang 2, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang.