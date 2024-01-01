RESEP makan malam yang bisa dicoba kali ini adalah ikan bakar yang lezat dan gurih. Anda pun bisa memilih antara ikan baronang, ikan kuwe atau ikan bawal bintang untuk dibakar.
Resep ini patut Anda coba untuk membuat ikan bakar dengan bumbu yang lezat dan meresap. Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat ikan bakar yang lezat? Yuk simak resepnya dilansir kanal YouTube Menu TV.
Bahan-bahan:
Ikan baronang, atau
Ikan kuwe, atau
Ikan bawal bintang
2 buah jeruk nipis
Garam
Lada putih margarine
Bumbu bakaran :
1 siung bawang putih
1 siung bawang merah
2 sdm saus sambel
60 ml kecap manis
10 ml kecap asin
5 sam saos tiram
Pelengkap :
Sambal kecap
Nasi
lalap