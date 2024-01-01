Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ikan Bakar Lezat, Cocok untuk Rayakan Malam Tahun Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |05:06 WIB
Resep Ikan Bakar Lezat, Cocok untuk Rayakan Malam Tahun Baru
Ikan Bakar. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP makan malam yang bisa dicoba kali ini adalah ikan bakar yang lezat dan gurih. Anda pun bisa memilih antara ikan baronang, ikan kuwe atau ikan bawal bintang untuk dibakar.

Resep ini patut Anda coba untuk membuat ikan bakar dengan bumbu yang lezat dan meresap. Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat ikan bakar yang lezat? Yuk simak resepnya dilansir kanal YouTube Menu TV.

Bahan-bahan:

Ikan baronang, atau

Ikan kuwe, atau

Ikan bawal bintang

2 buah jeruk nipis

Garam

Lada putih margarine

Bumbu bakaran :

1 siung bawang putih

1 siung bawang merah

2 sdm saus sambel

60 ml kecap manis

10 ml kecap asin

5 sam saos tiram

Pelengkap :

Sambal kecap

Nasi

lalap

