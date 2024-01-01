RESEP sarapan hari ini adalah cumi goreng tepung. Cumi goreng tepung ini memang menjadi favorit makanan banyak orang orang karena bisa dimakan dengan nasi, atau dijadikan camilan.
Bagi Anda yang ingin membuat cumi goreng tepung sebagai sarapan, MNC Portal punya resepnya nih. Cumi goreng tepung ala Chef Devina Hermawan ini rasanya gurih dan kriuk tahan lama, karena menggunakan tepung tapioka.
Berikut resep cumi goreng tepung ala Chef Devina, seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan.
Bahan tepung basah:
350 gr cumi
½ sdt garam
¼ sdt merica
1 sdt kaldu ayam bubuk
1 sdt baking powder
1 butir telur
1 sdt bubuk bawang putih
120 gr tepung tapioka
Lapisan kering:
Tepung tapioka
Bahan saus cocolan:
3 sdm saus sambal
2 sdm saus tomat
2 sdm air matang