HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Bakso Bakar Setan, Hidangan Pedas nan Nikmat

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |04:33 WIB
Resep Makan Siang Bakso Bakar Setan, Hidangan Pedas nan Nikmat
Resep Makan Siang Bakso Bakar. (Foto: X)
RESEP makan siang kali ini adalah bakso bakar setan, yang disajikan bagi Anda gemar bakso tapi ingin merasakan sensasi baru. Bakso bakar setan menjadi pilihan tak terbantahkan untuk menjadi bekal makan siang Anda.

Apalagi bagi Anda para pecinta pedas, cita rasa yang pedas sekaligus gurih dan manisnya dapat memanjakan lidah. Selain itu, agar lebih sehat dan terjamin kebersihannya, Anda juga bisa membuat bakso sendiri di rumah lho.

Kunci dari menu ini terdapat di sambal olesannya yang bisa bikin siapapun ketagihan pada setiap gigitan bakso bakar pedas ini. Salah satu akun X @MasakTV, membagikan resep menu bakso bakar setan yang jadi bekal makan siang.

Bahan membuat bakso:

70 gr tepung tapioka

500 gr daging sapi

1 butir putih telur

Es batu

Bumbu halus:

1 sdt merica

3 siung bawang putih

½ sdt biji pala halus

Garam

Gula

Bahan sambal

20 buah cabai rawit merah

5 sdm saus sambal

5 sdm saus tomat

2 sdm kecap manis

3 sdm gula merah iris

1 sdt margarin

Garam

